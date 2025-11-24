경기도, 경기평화광장 중소형 반려견 전용 간이놀이터 '해맑개' 개장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오전 7시부터 오후 10시까지 이용 가능

1개월 시범운영 후 시설물·운영방안 보완

경기도는 경기평화광장을 찾는 도민과 반려견을 위해 중소형 반려견 전용 공간, 반려견 간이놀이터인 '해맑개'를 24일 새로이 개장했다.

반려견 간이놀이터인 '해맑개'. 경기도 제공

'해맑개'는 '해맑은 개들의 놀이터'라는 뜻으로, 경기평화광장을 찾는 도민과 반려견이 밝고 긍정적인 분위기에서 즐겁게 이용할 수 있도록 선정한 명칭이다.

이번에 조성된 '해맑개'는 경기도청 북부청사 경기평화광장 내 약 270㎡ 규모로 반려견이 쉽게 인지할 수 있는 노란색 울타리로 꾸며졌으며, 동물 등록을 완료한 체고 40㎝ 미만의 중·소형견이 이용할 수 있는 전용 공간이다.

운영시간은 매일 오전 7시부터 오후 10시까지며, 폭우·폭설 등 기상 악화시나 광장 내 대규모 행사시에는 안전을 위해 임시로 문을 닫을 수 있다. 입장은 반려동물확인증(QR)을 스캔해 이용할 수 있으며, 시설은 무인 운영 방식으로 관리된다. 1개월간 시범운영을 진행한 뒤, 시설과 운영 방식을 보완할 예정이다.





김상수 경기도 균형발전기획실장은 "'해맑개'는 도민과 반려견 모두가 함께 즐길 수 있는 안전하고 쾌적한 휴식 공간"이라며 "경기평화광장을 도민 친화형 공간으로 발전시키기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

