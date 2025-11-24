트럼프, 우크라·유럽에 "감사할 줄 모른다" 비난…美 평화안 수용 난색에 '불만'(종합)

미·우크라·유럽, 평화 구상 놓고 논의중

종전안 수용 압박 포석

도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아·우크라이나 전쟁과 관련해 우크라이나와 유럽을 공개적으로 비판했다. 미국이 제안한 평화 구상안에 우크라이나와 유럽이 난색을 표하며 세부안을 논의중인 가운데, 이를 겨냥해 불만을 드러낸 것으로 해석된다. 러시아에 유달리 관대한 태도를 보여온 트럼프 대통령이 미·러 간 논의된 종전안을 수용하도록 우크라이나를 압박하려는 의도가 깔렸다는 분석도 제기된다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 23일(현지시간) 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 글을 올려 "우크라이나의 '리더십'은 우리의 노력에 어떤 감사도 표하지 않았고 유럽은 러시아로부터 계속 석유를 수입하고 있다"고 말했다.

그는 전쟁의 책임을 침략국 러시아가 아닌, 피해국 우크라이나와 전임 조 바이든 행정부에 돌리는 발언도 이어갔다. 트럼프 대통령은 "러시아와 우크라이나 간 폭력적이고 끔찍한 전쟁은 미국과 우크라이나의 강력하고 적절한 리더십이 있었다면 결코 일어나지 않았을 것"이라고 주장했다. 이어 "이 전쟁은 내가 2기 임기를 시작하기 훨씬 전 '졸린' 조 바이든 행정부에서 시작됐고 상황은 더 악화됐다"며 "2020년 대선이 조작되고 도난당하지 않았다면, 급진 좌파 민주당이 한 유일한 일인 러·우 전쟁은 없었을 것"이라고 덧붙였다. 자신이 2020년 대선에서 승리했다면 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나를 공격하지 않았을 것이란 기존 주장을 재확인한 것이다.

이 같은 발언은 이날 스위스 제네바에서 미국, 우크라이나, 프랑스·독일·영국 등 유럽 국가들이 미국의 평화 구상안을 두고 세부 논의에 들어간 가운데 나왔다. 미국은 최근 러시아와 논의해 온 종전안을 우크라이나에 전달했으며, 양측에 추수감사절인 27일까지 수용할 것을 촉구하고 있다.

해당 평화 구상안은 우크라이나 평화체제, 안전보장, 유럽 안보, 미·러·우 장기 관계 등을 담은 28개 조항으로 구성됐다. 우크라이나의 영토 포기, 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입 불가, 군대 대폭 축소 등이 포함돼 사실상 우크라이나의 '항복안'에 가깝다는 지적이 제기된다. 우크라이나는 평화 구상이 유럽 측 의견을 반영해 조정돼야 한다고 주장하고, 유럽 역시 원안에 난색을 표하는 상황이다. 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장은 무력에 의한 국경 변경 불가, 우크라이나 군사력 제한 불가, EU의 역할 및 이익 반영을 평화 구상의 조건으로 제시했다.

이에 트럼프 대통령이 공개적으로 불만을 드러내며 평화 구상 수용을 압박하는 메시지를 발신한 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 취임 직후부터 우크라이나 전쟁 종식을 위해 외교적 노력을 기울였지만 푸틴 대통령의 미온적 태도로 진전이 없는 상황이다. 그럼에도 그는 우크라이나를 더 강하게 비판하는 모습을 보여 왔다. 얼마 전까지만 해도 푸틴 대통령에게 실망했다며 우크라이나 지원 의사를 밝혔다가, 다시 우크라이나를 비난하는 등 '오락가락' 행보를 반복하고 있다.

반면 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난 2월 백악관에서 트럼프 대통령과 충돌해 정상회담이 '노딜 파국'으로 끝난 뒤, 미국 측에 여러 차례 감사의 뜻을 표해 왔다. 이날도 트럼프 대통령이 발언 이후 SNS에 "우리는 미국과 트럼프 대통령이 안보를 위해 한 모든 일에 감사한다"며 "가능한 건설적으로 협력하기 위해 노력하고 있다"고 썼다.





한편 미국과 우크라이나는 이날 제네바 협상에서 상당한 진전이 있었다고 밝혔다. 마코 루비오 미 국무부 장관은 회담 후 "이번 회담이 우리가 참여한 전체 과정에서 가장 생산적이고 의미있는 회담이었을 것"이라며, NATO의 역할과 우크라이나 안전 보장 등 "아직 해야 할 일이 남았다"고 설명했다. 안드리 예르마크 우크라이나 대통령 비서실장은 "우리는 매우 좋은 진전을 이뤘으며 지속 가능한 평화를 향해 나아가고 있다"며 향후 며칠간 논의가 이어질 것이라고 밝혔다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

