국보 월정사 팔각구층 석탑 윗부분 금속 장식 실내 전시…"부식 보존 처리 완료"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부식 처리 후 실내 전시

탑에는 복제품 설치

월정사성보박물관은 국보 평창 월정사 팔각 구층석탑의 상륜부 금속장엄물 보존 처리가 완료돼 25일부터 박물관 전시실에서 공개한다고 밝혔다.

월정사 팔각 구층석탑 상륜부 및 금속장엄물 전시 모습. 월정사성보박물관 제공

AD

24일 박물관에 따르면 상륜부 금속장엄물은 2019∼2024년 해체·보수 과정에서 심각한 부식이 발견돼 분리 후 보존 처리 과정을 거쳤으며, 본래 자리에는 동일한 재료와 기법으로 제작한 복제품을 설치했다.

이번 전시에서는 그간 탑 아래에서 올려다볼 수밖에 없었던 상륜부 구조를 세세하게 확인할 수 있다. 예를 들어 9층 옥개석과 상륜부의 노반(露盤)·복발(覆鉢)·앙화(仰花)·보륜(寶輪)은 석재로 돼 있다. 또 보개(寶蓋)·수연(水煙)·용차(龍車)·보주(寶珠)·찰주(擦柱)는 금속으로 구성돼 있다고 박물관은 설명했다.

제작 과정에서 남은 흔적이나 고려시대의 수리 흔적, 1970년대 보수 당시 황동판을 용접해 덧댄 보개 꽃무늬 장식 등 보존 처리의 역사도 함께 확인할 수 있다.

상륜부는 단순한 장식이 아니라 불탑의 의미를 완성하는 상징적·종교적 기능을 가진 요소로 여겨진다. 특히 수연은 불법승 중 법과 여래의 진리를 상징한다. 또 구름과 연기 모양의 표현은 석가모니의 지혜가 세계로 퍼져나가는 모습을 형상화한 것이다.





AD

석탑의 금속 장식물은 고려시대 금속공예 기법인 단금, 단조, 주물, 조각, 아말감 도금 등이 총 망라된 고려시대 최고의 공예 수준을 보여주고 있다고 박물관은 평가했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>