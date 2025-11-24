본문 바로가기
李대통령, 다카이치·리창과 연쇄 회동…리창 "시주석 국빈방한 성공적"

임철영기자

입력2025.11.24 06:11

李대통령 "이른 시일내 시진핑 만나길 기대"
"한일관계 안정적 관리가 정치인 역할"…셔틀외교 지속
대통령실 "APEC 한중 정상회담서 관계복원 모멘텀"

이재명 대통령이 23일(현지시간) 남아프리카공화국에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 계기로 다카이치 사나에 일본 총리, 리창 중국 국무원 총리와 각각 회동했다고 대통령실이 밝혔다.


李대통령, 다카이치·리창과 연쇄 회동…리창 "시주석 국빈방한 성공적" 연합뉴스
다카이치 총리와의 회동에서 양 정상은 엄중한 국제정세 속에서 양국 관계의 중요성과 미래지향적 협력의 필요성을 재차 확인했다. 이 대통령은 "양국 관계를 안정적으로 관리해 나가는 것이 정치인들의 역할"이라며 "두 나라가 협력 가능한 분야에 집중하면서 관계를 한 단계 더 발전시켜 나갈 수 있기를 바란다"고 말했다.


양 정상은 앞으로도 '셔틀 외교'를 지속하면서 경제, 안보 등 다양한 이슈들에 대해 더욱 긴밀히 소통하기로 했다.


이어 이뤄진 리창 중국 총리와의 회동에서 이 대통령은 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기에 이뤄진 한중 정상회담을 통해 양국 관계가 전면적으로 복원된 것을 평가하고, 양국의 민생에 실질적으로 기여할 협력을 추진하자고 제안했다.


리 총리는 "시진핑 중국 국가주석의 국빈 방한은 성공적이었다"며 여러 현안에 대한 호혜적 협력을 강화하고 장기적 관점에서 양국 관계를 지속적으로 발전시키길 바란다고 말했다.


리 총리는 이 대통령의 G20 정상회의 발언을 높게 평가하며 이와 관련한 두 나라가 협력해 나가자고 했다. 회동에서 이 대통령은 한중 간 정치적 신뢰를 제고하기 위한 소통의 중요성을 강조하자, 리 총리는 공감을 표했다고 대통령실은 전했다.


특히 이 대통령이 시 주석에게 각별한 안부를 전해달라면서 베이징에서 이른 시일 안에 만나기를 기대한다고 했고, 리 총리는 그렇게 하겠다면서 시 주석의 안부 인사를 이 대통령에게 전달했다.


대통령실은 "이 대통령과 리 총리의 이번 회동은 시 주석 국빈 방한을 계기로 마련한 한중관계 복원의 모멘텀을 바탕으로 양국 최고위급의 긍정적 교류 흐름을 이어간 점에서 의미가 있다"고 설명했다.


한편 이 대통령은 이날 다카이치 총리와 리 총리 외에도 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 세계보건기구(WHO) 사무총장을 만나 인사와 안부를 나눴다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

