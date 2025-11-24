본문 바로가기
[르포]국내 최초 이슬람 상설 전시… "이곳이 박물관의 메카"

서믿음기자

입력2025.11.24 07:58

이슬람 문화 국내 소개하는 상설 전시
초대형 쿠란 필사본, 카펫 등 공개
이슬람 문화권 응접실 재현한 미디어룸 조성

지난 21일 서울 용산 국립중앙박물관 세계문화관 306호 '이슬람실' 앞은 이른 시간부터 활기가 넘쳤다. 국내 최초의 상설 이슬람 전시 개관을 축하하기 위해 카타르 대사관 관계자들과 취재진이 모여 로비를 채웠다. 칼리드 이브라함 알하마르 주한 카타르 대사는 "한국과 카타르가 함께 이룬 의미 있는 순간"이라며 양국 간 문명 이해의 폭을 넓히는 계기가 되길 바란다는 인사말을 전했다. 대사관 직원과 도하 이슬람예술박물관 관계자 등 십여 명이 참석해 카타르 측의 남다른 관심도 엿보였다.


국립중앙박물관 이슬람실에 전시된 미흐랍 석판. 대개 메카 방향을 알리는 용도로 사용되며, 이번 전시장에서도 메카 방향으로 배치됐다. 서믿음 기자
전시장 입구를 통과하자마자 분위기는 완전히 달라진다. 은은하게 낮춘 조도, 기하학적 문양을 통과한 빛, 낮게 흐르는 음악이 어우러지며 마치 이슬람 사원의 내부로 들어온 듯한 고요함이 감돈다. 시선을 끄는 것은 전면에 세워진 대리석 '미흐랍 석판'. 미흐랍은 사원에서 메카 방향을 알리는 벽감인데, 박물관 측은 실제 메카 방향에 맞춰 설치했다고 말했다.


18세기 인도 와랑갈에서 제작된 것으로 추정되는 대형 기도용 카펫 '샤프'도 눈에 띈다. 양모와 면이 섞인 이 카펫은 여섯 명 이상이 동시에 엎드릴 수 있을 만큼 크다. 전시 해설을 맡은 권혜은 학예연구사는 "기도할 때는 최대한 가까이 붙어 앉는다"며 "간격이 생기면 악귀가 그 사이로 들어온다고 믿는 전통이 있다"고 설명했다.


이슬람 세계에서 최대 규모로 알려진 '바이순구르 쿠란' 일부. 서믿음 기자

이어지는 공간에서는 이슬람 세계 최대 규모로 알려진 '바이순구르 쿠란' 일부가 전시돼 관람객의 발걸음을 멈춰 세운다. 가로 177cm, 세로 111.5cm에 달하는 거대한 종이에 금과 잉크로 새긴 무하카크체 필사본은 그 자체로 압도적인 존재감을 뿜는다. 티무르 제국의 창시자 티무르를 위해 제작됐다는 이야기가 전하며, 완성본 전체에는 2700㎡ 규모의 종이가 필요했을 것으로 추정된다. 경전을 기록하는 행위를 넘어 서예가 하나의 예술적 권위로 자리 잡았음을 보여주는 작품이다.


이번 전시에서 보험료가 가장 비쌌던 '왕좌용 카펫'은 백미로 꼽힌다. 가로 268cm, 세로 195cm의 이 초대형 카펫은 사파비 왕조 시기 이란 케르만 지역에서 제작된 것으로, 왕이나 귀족의 권위를 상징하는 공간에서 사용됐을 것으로 보인다. 박물관 관계자는 "운반 자체가 만만치 않을 만큼 크고 섬세해 애를 먹었다"고 전했다.


전시 말미에는 '다마스쿠스 귀족의 응접실'을 재현한 미디어룸이 자리한다. 기하학적 문양 사이로 빛이 스며드는 고요한 공간에서 관람객은 잠시 앉아 이슬람 문명의 미적 감각을 체험한다. 아이들이 직접 만지고 느낄 수 있는 촉감 자료와 교육 콘텐츠도 곳곳에 배치돼 가족 단위 관람객을 배려한 구성도 돋보인다.


이번 전시는 카타르 문화 법령이 허용하는 유물 해외 반출 최장 기한인 내년 10월11일까지 이어진다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
맞춤콘텐츠

실시간 핫이슈

