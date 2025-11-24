트럼프와 '브로맨스' 연출 맘다니 "여전히 그는 파시스트라 생각"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

백악관 회동 당시

화기애애 모습 연출

파시스트 질문에 트럼프가 감싸기도

도널드 트럼프 미국 대통령과 최근 화기애애한 모습을 연출한 조란 맘다니 뉴욕시장 당선인이 그를 여전히 파시스트로 생각한다고 밝혔다.

로이터연합뉴스

맘다니 당선인은 23일(현지시간) NBC뉴스 인터뷰에서 트럼프 대통령이 파시스트라고 생각하냐는 질문에 "난 과거에 그렇게 말했으며 오늘도 그렇게 생각한다"고 답했다.

그는 트럼프 대통령이 민주주의에 위협이 된다고 생각하냐는 질문에도 "난 내가 과거에 말한 모든 것을 계속해서 믿는다"고 답했다.

그는 "난 우리가 이견이 있는 부분을 피하려 하지 않으면서 무엇이 우리를 한 테이블로 모이게 하는지 이해하는 게 우리 정치에서 중요하다고 생각한다"면서 "왜냐면 난 주장을 하거나 맞서기 위해 대통령 집무실에 가는 게 아니다. 난 뉴요커(뉴욕시민)들을 위해 (결과를) 제공하기 위해 가는 것"이라고 덧붙였다.

맘다니 당선인은 지난 21일 백악관에서 트럼프 대통령을 만났다. 두 사람은 뉴욕시장 선거 기간 내내 날 선 공방을 주고받았다. 트럼프 대통령은 뉴욕시장 선거 과정에서 맘다니 당선자를 "100% 공산주의자", "완전히 미친놈"이라고 부르며, 그가 당선되면 뉴욕시에 대한 연방 자금 지원을 끊고 연방군을 배치하겠다고 겁박했다. 민주사회주의자인 맘다니 당선자도 "트럼프의 파시즘을 거부하기 위해 나의 권력을 행사할 것"이라며 트럼프 대통령의 반이민정책 등을 비판해왔다

당시 맘다니 당선인이 취재진으로부터 아직도 트럼프 대통령을 파시스트라고 생각하냐는 질문을 받고 답하려고 하자 트럼프 대통령이 "괜찮다. 그냥 그렇게(파시스트라고) 말해도 된다"면서 보수 언론들의 불편한 질문까지 막아줬다.

둘은 취재진에게 물가와 범죄 등 뉴욕시의 발전과 관련한 문제에 대화를 집중했다고 밝혔는데 이날 인터뷰에서 맘다니 당선인은 이견보다는 뉴요커의 삶 개선이라는 공통 관심사에 초점을 맞출 수 있어 트럼프 대통령과 대화에 감사했다고 말했다.

맘다니 당선인은 트럼프 대통령으로부터 뉴욕시에 병력을 보내지 않겠다는 확약을 받았냐는 질문에는 자기가 뉴욕시의 범죄를 줄이는 성과를 낸 제시카 티쉬 뉴욕 경찰청장을 유임하기로 한 결정을 트럼프 대통령과 공유했다고 답했다.





맘다니 당선인은 "난 뉴욕시를 미국 다른 곳과 구분 짓는 점은 NYPD(뉴욕경찰)이며 NYPD가 공공안전을 보장할 것으로 믿는다고 트럼프 대통령에게 말했다"면서 NYPD가 뉴욕시의 공공안전을 책임져야 한다는 입장을 분명히 밝혔다고 했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

