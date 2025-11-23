미 주요은행 거래업체 해킹…대출고객 정보유출 우려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

JP모건체이스·씨티은행·모건스탠리 고객 정보 유출 통보

미국 주요 은행의 거래업체가 해킹 피해를 봐 민감한 고객 정보가 유출됐을 가능성이 제기되고 있다.

22일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 부동산 담보대출 기술 공급업체인 '시터스AMC'가 지난 12일 사이버 공격을 받았다.

시터스AMC는 수백 개의 은행 및 대출기관과 거래하며 대출 고객들의 사회보장번호를 비롯한 방대하고 민감한 개인정보를 보유하고 있는 기업이다.

시터스AMC는 2주간 확인한 결과 주택 담보 대출 관련 정보가 유출된 것으로 보인다고 밝혔다.

고객 정보가 유출됐을 수 있다는 통보를 받은 은행은 JP모건체이스와 씨티은행, 모건스탠리 등으로 전해진다.

JP모건체이스 대변인은 자사가 직접 해킹을 당하지는 않았다고 밝혔다.

미국 수사 당국도 즉각 대응에 나섰다. 캐시 파텔 미 연방수사국(FBI) 국장은 이번 사태와 관련해 "사태 파악을 위해 피해기관 등과 긴밀히 협력 중"이라면서 "은행 서비스 운영에는 지장이 없는 것으로 파악하고 있다"고 밝혔다.

하지만 월가에서는 이번 사태의 파장이 예상보다 클 수 있다는 우려가 나온다.

대출기관 자문사인 클라크 스트리트 캐피털의 존 위닉 최고경영자(CEO)는 "상위 20개 은행 중 상업용 부동산이나 주택 대출을 취급하는 곳이라면 거의 시터스AMC와 거래하고 있을 것"이라고 말했다.





은행 규제 문제를 전문적으로 다루는 제이슨 E.쿠와야마 변호사는 시터스AMC가 은행 내부 운영에 관한 정보도 보유하고 있을 수 있다며 "단순히 은행 고객 정보 유출 사태로만 볼 수 없다"고 했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

