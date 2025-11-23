본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

이재명 대통령 "북한과 언제든 대화할 준비, 트럼프와 긴밀히 협력 중"

송승섭기자

입력2025.11.23 19:39

수정2025.11.23 19:42

시계아이콘01분 13초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

이 대통령 23일 튀르키예 언론 인터뷰
"통일이 궁극적 목표, 트럼프와 긴밀한 협의"

이재명 대통령 "북한과 언제든 대화할 준비, 트럼프와 긴밀히 협력 중" 이재명 대통령이 22일(현지시간) 주요 20개국(G20) 정상회의가 열리는 남아프리카공화국 나스렉 엑스포센터에 도착해 회의장으로 향하고 있다. 연합뉴스
AD

중동·아프리카 4개국을 순방 중인 이재명 대통령이 23일 "우리는 북한과 언제, 어떤 채널로든 대화할 준비가 돼 있다"며 "대화의 문은 계속 열려 있을 것"이라고 말했다.


이 대통령은 이날 공개된 '아나돌루통신'과의 서면 인터뷰에서 '북한과의 대화를 재개하기 위한 구체적인 계획이나 방향'을 묻는 말에 이같이 답변했다. 이 대통령은 "(북한과의) 모든 소통 채널이 차단됐고 신뢰가 훼손된 상황"이라면서 "대화를 복원하는 것이 제게 가장 중요한 최우선 과제"라고 강조했다.


또 이 대통령은 "통일은 우리의 궁극적인 목표다. 단순한 이상일뿐 아니라 한국 헌법에 명시된 책무"라면서도 "우리 정부는 일방적인 방식의 통일을 추구하지 않는다"고 밝혔다. 그러면서 "평화공존과 상호발전을 통해 점진적이고 단계적인 통일을 지향하고 있다"고 설명했다.


미국과의 관계에 대해서는 "트럼프 대통령과 저는 (북미) 대화 재개를 위한 올바른 환경을 어떻게 조성할지에 대해 긴밀히 협하고 있다"며 "한국은 필요할 경우 건설적이고 촉진적인 역할을 할 준비가 돼 있다"고 했다.


한국 정부가 핵무기 개발 계획을 가지고 있느냐는 질문에 대해서는 "한국 정부가 핵확산금지조약(NPT) 체제에 따라 핵무기 비확산과 원자력의 평화적 이용이라는 원칙을 일관되게 지지하고 있음을 말씀드린다"고 했다.


미국과 중국의 갈등 속에서 단순히 외교적 균형을 추구하지 않겠다는 입장도 드러냈다. 이 대통령은 "우리는 최근의 동향을 다각적으로 분석하고 한국의 국익에 초점을 맞춰 다양한 현안에 대응해 나가고자 한다"며 "한미 동맹을 계속 공고히 하는 동시에 이웃 국가인 중국과의 관계도 균형 있게 관리해야 한다"고 언급했다.


특히 그는 중국에 대해 "과거와 달리 양국 경제 관계는 수직적 보완 관계에서 수평적 경쟁 관계로 이동하고 있다"면서 "앞으로 우리의 산업 경쟁력을 강화하는 한편 중국과 수평적 협력을 촉진할 수 있는 새로운 성장 동력 개발에도 앞장서야 한다"고 분석했다.


다만 이 과정에서 "동북아시아에서 군비 경쟁과 같은 상황이 조성되는 것은 바람직하지 않다"고 지적했다.


한편 이번 인터뷰는 이 대통령의 튀르키예 방문을 앞두고 마련됐다. 이 대통령은 "튀르키예는 한국의 단순한 생산기지가 아니라, 혁신과 투자, 글로벌 경쟁력을 함께 키워 갈 전략적 파트너"라고 강조했다. 그러면서 "양국의 안보를 강화하고 기술 역량을 발전시키며 지역 안정에 기여하는 미래지향적 방위 파트너십을 지지할 준비가 돼 있다"고 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이 대통령은 한국전쟁 당시 튀르키예 군이 참전해 함께 싸웠던 사실을 언급하며 양국에 대해 "피로 맺어진 형제 국가"라고 평가했다. 그는 "이러한 연대와 희생은 양국 간 깊은 신뢰와 우정을 형성했고, 정치·경제·문화 등 다양한 분야에서 협력의 토대가 됐다"고 말했다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

20:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기