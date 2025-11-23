본문 바로가기
"연말 홈파티 스테이크 못 먹겠네"…미국산 소고기값 폭등

구나리기자

입력2025.11.23 18:57

한우 가격도 덩달아 올라 부담 더해

한국 소비자들이 한우 대신 '가성비 소고기'로 즐겨 찾는 미국산 소고기 가격이 상승세를 보이고 있다.


"연말 홈파티 스테이크 못 먹겠네"…미국산 소고기값 폭등 미국산 소고기. 로이터연합뉴스
21일 축산물품질평가원 축산유통정보를 보면 지난달 미국산 냉동 갈비 소비자 가격은 100g당 4435원으로 집계됐다. 전년 4304원 대비 3%, 평년 3718원 대비 19.3% 높아졌다. 대형마트 기준으로는 1년 새 가격이 20%가량 오르기도 했다.


이 같은 가격 상승의 가장 큰 배경으로는 미국 현지에서 소 사육 규모가 급감한 점을 꼽을 수 있다. 지난 1월 기준 미국의 소 사육 마릿수는 8720마리였다. 이는 1951년 이후 73년 만에 가장 적은 수치를 기록했다. 최근 수년간 이어진 심각한 가뭄과 혹한 등으로 목초지가 줄어든 데다, 옥수수 등 사룟값이 크게 뛰면서 농가가 사육 규모를 축소했기 때문이다.


환율 역시 가격을 높이는 데 일조했다. 지난 9월 초 달러당 1390원대였던 원화 가치는 이달 들어 1470원대까지 떨어졌다. 달러 강세가 이어지면 당연히 미국산 소고기의 수입 원가도 상승한다.


한국은행은 지난달 수입물가지수는 전달보다 1.9% 오른 138.17을 기록하며 4개월 연속 상승했다고 밝혔다. 관련 업계는 수입가 인상분이 시차를 두고 소비자 가격에 반영되는 만큼 연말 성수기를 앞두고 외식비와 장바구니 부담이 한층 커질 것이라는 우려를 내놨다.


부담을 더하는 점은 한우 가격도 뚜렷한 상승세를 보인다는 것이다. 통계청 국가데이터처 자료를 보면 10월 국산 소고기 소비자 물가지수는 109.84(2020=100)로 전년 동월 대비 4.6% 증가했다. 축산물품질평가원 통계에서도 지난달 한우 안심 1등급(100g) 평균 가격은 1년 전보다 3.9% 오른 1만 3113원이었다. 대형마트의 한우 판매가는 평균적으로 15% 이상 올랐다.


한우 가격 상승 역시 공급 축소가 주원인이다. 코로나19 팬데믹 이후 한동안 공급 과잉이 이어지자 농가는 사육·도축 물량을 줄였고, 이 흐름이 최근 가격 상승으로 이어진 것이다. 한국농촌경제연구원 역시 올해 4분기 한우 도축 마릿수가 20만 5000마리로 전년 동기 대비 17.3% 감소할 것으로 추산했다. 농가에서 암소 사육 의향이 생겨나는 것으로 전해지지만, 가격 안정으로 이어지기까지는 시간이 소요될 수 있다는 의견이 나온다.




구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr
구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr

