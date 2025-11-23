본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"종묘 앞 세운4구역 용적률 높인 대신 2000억 환수"…서울시, 특혜 의혹 반박

최서윤기자

입력2025.11.23 18:35

수정2025.11.23 18:36

시계아이콘01분 12초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

용적률 1.5배 상향 개발이익 환수액 12배
기반시설 부담률 3%서 16.5%로 확대
소유자순이익 112억·한호건설 몫 34억 추정

서울시가 종묘 앞 세운4구역 재개발 사업과 관련해 제기된 특혜 의혹에 대해 강하게 반박하고 나섰다. 시는 용적률 상향으로 민간 사업자의 개발 이익이 늘어난 만큼 공공기여를 대폭 확대해 개발 이익을 철저히 환수하겠다는 입장을 밝혔다.


시는 23일 세운4구역 재개발로 한호건설그룹 등 민간 업자가 특혜를 본다는 한 주간지 보도에 해명자료를 내고 용적률이 기존 660%에서 1008%로 1.5배 상향되면서 개발이익 환수액도 184억원에서 2164억원으로 약 12배 늘어났다고 설명했다.


시는 용적률 상향으로 민간 개발이익이 커지는 대신 기반시설 부담률을 기존 3%에서 16.5%로 높였다. 공공기여에는 공공 임대상가와 종묘 역사박물관, 세운상가군 매입을 위한 968억원 기부채납 등이 포함된다.


"종묘 앞 세운4구역 용적률 높인 대신 2000억 환수"…서울시, 특혜 의혹 반박 지난 18일 서울 종로구 종묘 너머로 보이는 세운4구역 재개발 지구 모습. 연합뉴스
AD

특정 민간 개발사에 막대한 이익이 돌아간다는 주장에 대해서도 구체적인 수치를 들어 반박했다. 세운4구역 관련 고시에 따르면 재개발 총수입은 약 3조3465억원, 총지출은 약 2조9803억원으로 손익은 약 3662억원이다. 토지 등 소유자의 종전 자산가액 합계 약 3550억원을 제외하면 순이익은 약 112억원으로 추정된다고 시는 밝혔다.


세운4구역은 현재 개인 119인과 법인 9개사를 합쳐 총 128인의 토지 등 소유자가 있다. 이 가운데 한호건설그룹이 면적의 약 30%를 소유하고 있어 이 회사에 배분되는 이익은 순이익 112억원의 30%인 약 34억원으로 추정된다.


토지 매입 시기와 관련된 의혹에 대해서도 선을 그었다. 용적률 상향 계획이 마련되기 전인 2021년부터 한호건설그룹이 땅을 샀다는 지적에 대해 "해당 기업의 토지 매입 시기는 2022년 10월부터 2023년 9월 사이"라며 "이는 서울시가 정책을 발표한 2022년 4월 이후"라고 해명했다. 서울시는 해당 보도를 명백한 허위 사실이자 심각한 오보로 규정하고 언론중재위원회 제소 및 민형사상 법적 조치를 취하겠다고 했다.


김병민 서울시 정무부시장도 이날 페이스북에 글을 올려 "세운 4구역 사업은 소수의 변호사와 전직 기자를 졸지에 재벌로 만든 대장동 비리와 성격부터 다르다"며 "결탁도, 사익 독식도 불가능한 구조다. 오히려 서울시의 장기 도시 전략인 '녹지생태 도심 재창조'를 완성할 공공 프로젝트"라고 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

김 부시장은 "'서울시-특정 기업 커넥션'은 사실관계가 틀린 날조, 특정 진보 매체 오보에 기댄 억지 공세"라고 했다. 그는 이날 관련 보도를 인용해 진상 규명을 주장한 전현희 더불어민주당 의원을 향해 "가짜 의혹을 만들고 가짜 프레임을 씌우고 가짜 분노를 부추기는 방식이 집권 여당 최고위원의 역할이냐. 시정의 발목을 잡는 허위보도는 물론이고, 이를 민주당이 재탕하는 일 역시 더는 좌시하지 않겠다"고 했다.




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

18:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기