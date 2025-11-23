BS한양, 서울 중랑구 면목역 2-3구역 가로주택정비 수주

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

면목역 모아타운 절반 확보

2000가구 브랜드 타운 시동

BS한양이 서울 중랑구 면목역 2-3구역 가로주택정비사업 시공사로 선정되며 수도권 정비사업 시장에서 입지를 확대하고 있다.

BS한양은 최근 열린 해당 구역 조합 총회에서 시공사로 선정됐다고 23일 밝혔다. 이번 수주는 지난 1월 면목역 2-1구역에 이은 성과로, 이로써 BS한양은 면목역 모아타운 내 4개 구역 중 절반인 2개 구역의 시공권을 확보하게 됐다.

이번 사업은 서울시 중랑구 면목동 142-8번지 일대에 지하 3층에서 지상 최고 37층, 5개 동, 총 651가구 규모의 아파트를 짓는 프로젝트다. 사업지는 서울 지하철 7호선 면목역 역세권에 있어 교통 접근성이 우수한 것으로 평가받는다.

서울 중랑구 면목역 2-3구역 조감도. BS한양

BS한양은 이번 수주를 발판으로 향후 모아타운 내 추가 수주를 추진해 이 일대에 총 2000여가구 규모의 대단지 브랜드 타운을 조성한다는 계획이다.

BS한양은 안정적인 재무구조와 전국 23만가구 공급 실적, '수자인' 브랜드 경쟁력이 조합원들의 지지를 얻은 배경이라고 설명했다. 실제 BS한양은 청량리역 한양수자인 그라시엘(1152가구), 김포 한강 수자인 오브센트(3058가구) 등 수도권 주요 정비사업을 성공적으로 완수하며 인지도를 높여왔다.

BS한양 관계자는 "사업 노하우와 브랜드 경쟁력을 바탕으로 조합원들의 신뢰를 얻었다"며 "청량리를 비롯해 수도권 핵심지역에 랜드마크 조성한 경험을 살려 면목역을 중랑구 대표 주거단지로 만들겠다"고 말했다.





한편 BS한양은 건설 경기 침체 속에서도 민간, 공공, 도시정비사업 등으로 수주 포트폴리오를 다각화하며 수주잔고율 700%를 유지하고 있다. 회사는 앞으로도 재무 안정성을 기반으로 수익성 중심 선별 수주 전략을 통해 지속 가능한 성장을 이어갈 방침이다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

