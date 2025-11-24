K-뷰티, 남미에서 4년간 수출 4배 증가…새로운 성장 무대로 부상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

친환경·숏폼·이색 원료…남미 공략 위한 맞춤 전략 제시

K-뷰티가 남미 시장에서 빠르게 외연을 넓히고 있다는 분석이 나왔다.

한국무역협회 국제무역통상연구원은 24일 발표한 '남미 뷰티 수입시장 분석 및 현지 진출 확대 방안' 보고서를 통해 2024년 남미의 뷰티 제품 수입 규모가 41억3000만달러로 집계됐다고 밝혔다.

2021년 이후 연평균 4.7% 수준의 증가세다. 품목 비중은 화장품이 34.9%로 가장 컸다. 향수는 23.1% 비중을 보였으며 헤어케어 제품은 19.4% 수준을 기록했다.

우리나라의 대남미 뷰티 수출 흐름도 확장세다. 2020년 1530만달러였던 수출액은 2024년 7020만달러로 4배 이상 늘었다. 남미 전체 뷰티 수입시장 안에서 한국의 순위는 같은 기간 17위에서 13위로 상승했다. 점유율은 0.7%에서 1.6%로 확대됐다.

한국산 수출 품목은 화장품이 전체의 90% 이상을 차지했다. 샴푸 린스 등 헤어케어 제품 비중은 6.5% 수준이다. 국가별 수출 비중은 브라질이 45.0%로 가장 높다. 칠레는 23.2% 콜롬비아는 9.4% 페루는 8.0% 순이다.

보고서는 K-뷰티의 남미 시장 진출 확대를 위해 현지 소비 특성을 세분화한 접근이 필요하다고 제시했다. 화장품 분야는 성능 중심 전략을 넘어 친환경성과 지속가능성을 강조하는 가치 중심 전략을 강화할 필요가 있다고 설명했다.





AD

헤어케어와 치약 제품은 경쟁이 치열한 시장 특성상 브랜드 인지도를 높이기 위한 숏폼 기반 홍보가 유효하다는 분석을 제시했다. 향수 분야는 커피 코코넛 등 지역적 개성을 반영한 원료를 활용해 틈새 수요를 공략하는 방식이 요구된다고 보고서는 밝혔다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>