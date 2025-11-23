본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"부자 남친과 결혼하는 친구, 청첩장은 치킨집서…서운하다"

구나리기자

입력2025.11.23 16:21

시계아이콘01분 08초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

청첩장 모임 장소 등 논란 재점화
'청모' 예비부부에게 새로운 부담

부유한 남자친구와 결혼한다는 친구가 청첩장 모임을 치킨집에서 해 서운하다는 누리꾼의 사연이 화제가 되고 있다.


"부자 남친과 결혼하는 친구, 청첩장은 치킨집서…서운하다" 사진은 기사의 직접적인 내용과 관련 없음. 게티이미지
AD

최근 한 온라인 커뮤니티에는 글쓴이 A씨가 친한 친구의 청첩장 모임에서 서운한 일이 있었다는 내용의 글이 올라왔다. A씨는 "고등학교 절친인 친구가 최근 결혼하게 됐다"며 "교제 3개월 만에 급하게 결혼을 결정했고 크리스마스인 25일로 식장까지 잡았다고 하더라"라고 이야기했다.


그는 "친구는 제가 예전에 만났던 남자친구는 집도 없고 어리니 결혼하면 안 된다고 말하더니 본인이 지금 만나는 남자는 집도 있고 잘 사니까 결혼할 거라고 하더라"면서 "그 말들이 계속 걸려서 절친으로서 걱정되는 마음에 조심스럽게 몇 마디 했지만 결국 친구의 선택이니 더는 관여하지 않기로 했다"라고 설명했다.


그 뒤로 친구에게 연락이 없었지만, A씨는 오랜 친구이니 청첩장은 받아야겠다 싶어 먼저 연락했다고 한다. 그러자 친구는 "우리가 늘 가던 치킨집에서 청첩장 모임을 하자"라고 말했다.


A씨는 "대단한 대접을 바라진 않았지만, 그래도 가장 가까운 친구인데 청첩장 모임을 항상 가던 치킨집에서 한다니"라며 "제 마음이 꽤 서운했다"라고 토로했다. 이어 "주변에 물어보니 남자분들은 '괜찮다'고 하고 여자분들은 '너무 무심한 거 아니냐'고 하더라"며 "제가 예민한 건지 아니면 이 정도 서운함은 당연한 건지 잘 모르겠다"라고 의견을 구했다.


이 사연을 접한 누리꾼들은 "왜 대접을 못 받아서 안달 난 사람들처럼 사는 건지 이해가 안 된다", "청첩장 모임에도 로망이 있나", "청첩장을 어디에서 주든 무슨 상관이냐"는 등의 반응을 보였다.


"부자 남친과 결혼하는 친구, 청첩장은 치킨집서…서운하다" 배우 이장우가 청첩장 모임과 관련한 어려움을 토로하고 있다. 유튜브 '함은정' 캡처

한편 최근 청첩장을 건네며 음식을 대접하는 청첩장 모임(청모)이 스드메(스튜디오·드레스·메이크업) 비용 상승과 겹쳐 예비부부에게는 또 다른 지출 부담이 되고 있다. 지난 16일 결혼을 앞둔 배우 이장우는 가수 겸 배우 함은정의 유튜브 채널에 출연해 "우리는 결혼식을 성대하게 하는 스타일이 아닌데 이런 걸 누가 만들어놨는지 그 사람을 찾고 싶다"면서 "요즘엔 청첩장 모임도 하더라. 최초로 만든 사람이 있을 것"이라고 이야기해 웃음을 자아냈다.


지금 뜨는 뉴스

AD

실제로 결혼정보회사 듀오 조사에 따르면 청모 경험자 71%는 결혼식 1~3개월 전에 청모를 진행했으며, 장소는 레스토랑(59%)이 가장 많았다. 향후 결혼 시 청모를 하겠다는 응답은 84%에 달했다. 아울러 해당 문화는 청모에 참석하는 참가자들에게도 부담이 되고 있다. 선물을 준비하지 않는다는 응답이 79%였지만, 21%는 케이크·상품권·디퓨저 등을 챙긴다고 답했다.




구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기