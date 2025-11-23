본문 바로가기
"포르노 대사 큰 소리로 외치는 초등학생" 괴로움 호소하는 선생님들

김은하기자

입력2025.11.23 16:06

SNS에 "교사 살해 협박은 물론이고 교사의 모든 말에 성적으로 반응"

"(학생들이) 극단적인 선택을 협박하고 수업 방해용 질문을 계속 한다."


초등학생들의 심각한 수업 방해에도 아동학대 고소가 무서워 야단도 제대로 치지 못한다는 선생님들의 사연이 전해졌다. 이에 '교실 붕괴' 현실화 우려가 커지고 있다.


"포르노 대사 큰 소리로 외치는 초등학생" 괴로움 호소하는 선생님들 교실. (해당 사진은 기사와 직접적인 관련이 없습니다.) 픽사베이
한 초등학교 교사 A씨는 지난 19일 엑스(X·옛 트위터)에 "방금 교사 커뮤니티에서 한 선생님의 호소를 듣고 경악했다"며 목격한 일을 공유했다. 한 전담 교사는 수업 중 학생들의 엇나간 태도에 괴로움을 호소했다는 것이다.


그는 "교사 살해 협박은 물론이고 교사의 모든 말에 성적으로 반응한다"고 주장했다. 이어 "포르노에서 나오는 대사를 끊임없이 큰 소리로 외치고 신음도 지속한다"라며 "학생 한 명만 그런 게 아니다. 교사의 지도에 불응한다"고 토로했다.


이에 대해 A씨는 "도대체 이 선생님이 어떻게 견디고 계시는 건지 모르겠다. 더 경악한 포인트는 저 글을 쓴 분이 전담 교사라는 점"이라며 "애들이 담임 교사 앞에서는 안 그럴까요? 안 그럴 리가 없다. 저런 애들도 야단칠 수 없는 교실에서 도대체 무슨 교육을 하라는 거냐"고 했다.


그러면서 "밖에서는 다들 '왜 지도 못 하냐. 법도 있지 않냐'고 하지만 지도하거나 법대로 하거나 교권보호위원회(교보위) 열면 바로 아동학대 고소 들어오는 현실을 모르는 사람들만 저런 소리 하는 것"이라고 씁쓸해했다.


해당 글을 봤다는 또 다른 교사도 우려를 담아 현실을 전했다. 그는 "누가 봐도 교보위 가야 할 만한 일이더라. 교보위 가셔야 할 것 같다고 댓글 달았는데, 한편으로는 아동학대로 역고소당할까 봐 걱정도 되더라"라고 썼다. 이어 "누가 봐도 비상식적인 방법으로 수업을 방해하는데 그걸 막기 위한 방법을 사용하면 그때부턴 형사 처벌과 소송을 걱정해야 하는 게 현실"이라고 답답해했다.


다른 교사들도 공감을 표했다. 한 교사는 "신음이 어디서부터 시작된 건진 몰라도 고학년 남자애들 죄다 저런다. '기모띠'는 이제 '대박'처럼 추임새 수준"이라며 눈을 질끈 감았다. '기모띠'는 '기분이 너무 좋다'는 뜻의 일본어 '키모치이'를 한국에서 변형해 사용한 말로, 성인 방송이나 애니메이션에서 주로 사용되던 저속한 표현에서 유래했다.


누리꾼들은 "교사가 바디캠 달고 소리까지 다 녹음되게 수업 녹화해서 라이브 송출하면 놀라는 부모들 많을 거다", "대한민국 미래가 암담하다" 등의 반응을 보였다.




김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

