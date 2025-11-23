된장찌개 끓이고 김치 찢고…김 여사가 선보인 '한식 홍보'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남아공서 한식 홍보에 팔 걸어붙인 金여사

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 22일(현지시간) 남아프리카공화국 요리사들에게 한국의 장(醬)류 문화를 소개했다.

김 여사는 요하네스버그 주남아공한국문화원에서 열린 '한-남아공 음식문화 만남 및 문화원 학생 격려 행사'에서 현직 셰프들에게 직접 김치를 찢어주며 시식을 권했다.

이재명 대통령과 함께 남아프리카공화국을 방문 중인 김혜경 여사가 22일(현지 시간) 요하네스버그 주남아공한국문화원에서 열린 한-남아공 음식문화 만남 및 문화원 학생 격려 행사에 참석해 있다. 대통령실사진기자단

김 여사는 인사말에서 "한식은 이제 전 세계인이 사랑하는 음식으로 자리매김했다"며 "된장과 간장, 고추장은 단순한 양념이 아닌 한식의 핵심으로 오랜 시간의 정성과 기다림 끝에 완성된다"고 했다.

한복 차림에 전통 무늬가 수 놓인 앞치마를 입고 현지 요리사들 앞에서 직접 된장찌개를 끓여 보였다. 이어 "장 담그기 문화는 2024년 유네스코 인류문화 무형문화유산으로 등재되며 인류가 지켜가야 할 가치로 인정받았다"며 "한국의 전통 장맛이 오랜 세월을 거쳐 깊어지듯 우리 두 나라의 우정도 깊고 풍성한 열매의 결실을 보길 바란다"고 덧붙였다.

김혜경 여사. 대통령실 제공

또 김 여사는 "우연인지 모르겠는데 한국이 오늘 김치의 날"이라며 요리사들에게 직접 김치를 잘라 시식을 권했다. 김치를 직접 손으로 찢어 참석자들에게 건넨 김 여사는 "한국에서는 김치를 맛있게 먹으려면 이렇게 찢어서 먹으면 더 맛있다"라고도 했다. 또 "우연인지 모르겠는데 한국이 오늘 김치의 날"이라며 "저도 아마 남아공에 오지 않았으면 김장을 하고 있지 않았을까 한다"고 덧붙였다.

그러면서"이건 믿거나 말거나인데, 한국이 코로나19 때 김치를 많이 먹어서 코로나에 강했다는 얘기도 있다"고 농담해 좌중의 웃음을 자아내기도 했다. 김 여사는 앞으로도 해외 현장에서 한국문화를 알리는 행보를 이어갈 예정이다. 그는 지난 18일 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서도 할랄(Halal) 인증을 받은 K푸드 홍보 행사에 참석했었다.





김 여사는 앞으로도 해외 현장에서 한국문화를 알리는 행보를 이어갈 예정이다. 그는 지난 18일 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서도 할랄(Halal) 인증을 받은 K푸드 홍보 행사에 참석했었다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

