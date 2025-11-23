李대통령, 인도·브라질 정상과 연쇄 회동…"경제·안보 협력 증진"

이재명 대통령이 22일(현지시각) 주요 20개국(G20) 정상회의가 진행 중인 남아프리카공화국 요하네스버그에서 나렌드라 모디 인도 총리와 만나 양국 간 협력 필요성을 논의했다. 모디 총리는 이 대통령의 인도 방문도 요청했다.
대통령실은 이 대통령이 이날 모디 총리의 요청으로 정상회의장에서 회동을 가졌다고 밝혔다. 두 정상은 정상회의가 시작되기 전 만나 포옹하며 인사를 나누기도 했다.
대통령실에 따르면 모디 총리는 이 대통령에게 인도를 방문해달라고 초청했다. 이에 이 대통령은 인도와 경제, 문화, 안보 등 여러 방면에서 협력과 인적 교류를 증진하고 싶다며 인도를 조속히 방문할 수 있기를 바란다고 화답했다.
또 모디 총리는 한국의 조선업 역량을 높이 평가하고 미래지향적인 분야에서 협력을 공고히 하자고 제안했다. 이 밖에도 두 정상은 인공지능(AI)과 방산 등 다양한 분야에서 양국 간 협력 증진 필요성에 공감하고 관련 실무 협의를 추진해 나가기로 했다.
이 대통령은 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령과도 회동했다. 이 대통령은 룰라 대통령의 방한을 기대한다고 말했고, 룰라 대통령은 초청에 감사를 표하며 한국을 꼭 방문하고 싶다고 답한 것으로 알려졌다. 룰라 대통령 역시 이 대통령이 내년에 브라질을 방문해 주기를 바란다고 요청했다.
지금 뜨는 뉴스
양국 정상은 각국의 소득분배와 경제발전 정책 등 사회경제적 주제에 대해 허심탄회한 대화를 나눴다고 대통령실은 전했다. 아울러 외교, 재무, 산업, 기술, 교육, 에너지 등 범정부 차원의 교류·협력과 기업인 등 민간 부문을 포함한 포괄적 협력 강화를 추진하기로 했다.
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>