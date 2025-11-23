본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

코트라, 조지아 트빌리시무역관 개소…코카서스 교두보 확보

박소연기자

입력2025.11.23 14:39

시계아이콘00분 43초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

글로벌 사우스 공략·수출 다변화 전략 본격화

대한무역투자진흥공사(코트라)가 21일(현지시간) 조지아 트빌리시에서 트빌리시무역관 개소식을 열고 현지 수출 지원 업무에 들어갔다고 23일 밝혔다.


행사에는 강경성 코트라 사장과 타마르 요셀리아니 조지아 경제지속성장부 차관 알렉산드르 흐브티시아슈빌리 조지아 외교부 차관 마그다 볼로타슈빌리 조지아상공회의소 부회장 김현두 주조지아 대한민국대사 등 약 150명이 참석했다.


트빌리시무역관은 코트라의 130번째 해외무역관이다. 이번 개소로 국내 기업은 유럽과 아시아를 잇는 코카서스 지역을 향한 교두보를 확보하게 됐다.

코트라, 조지아 트빌리시무역관 개소…코카서스 교두보 확보 11월 21일 조지아 트빌리시에서 열린 ‘코트라 트빌리시무역관 개소식’에서 주요 인사들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김형신 한국수자원공사 조지아법인장, 김현두 주조지아 대사, 강경성 코트라 사장, 타마르 요셀리아니 조지아 경제지속성장부 차관, 알렉산드르 흐브티시아슈빌리 조지아 외교부 차관, 마그다 볼로타슈빌리 조지아 상공회의소 부회장. 코트라
AD

조지아는 인구 366만명 규모지만 유럽연합과 독립국가연합을 연결하는 물류와 교역의 중간 지점에 자리해 배후 시장이 넓다. 조지아 정부도 자유무역 허브를 목표로 한국을 포함한 주요 교역국과 협력을 넓히고 있다.


러시아와 우크라이나 전쟁 이후 중국 중앙아시아 조지아 흑해 유럽으로 이어지는 중부 회랑이 국제 물류의 새로운 축으로 부상했고 조지아에 대한 해외 관심도 높아지는 흐름이다. 세계은행은 2030년 중부 회랑 화물량이 현재의 세 배인 1100만t 수준으로 증가할 것으로 내다봤다.


코트라는 트빌리시무역관을 통해 글로벌 사우스 시장 개척과 수출 다변화 전략을 강화한다는 계획을 제시했다.


한국과 조지아는 지난해 경제동반자협정을 타결했고 10년 안에 90% 이상 품목의 관세를 없애기로 합의했다. 이에 따라 국내 기업의 조지아 수출 1위 품목인 자동차뿐 아니라 K푸드와 K뷰티 등 소비재 수출 확대가 기대된다.


코트라는 개소식에 맞춰 조지아 상공회의소와 정보교류와 무역 투자 협력을 위한 업무협약을 체결했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

강경성 사장은 트빌리시무역관을 기반으로 조지아 시장을 향한 기업 진출과 새로운 사업 기회 발굴을 지원할 계획이라고 밝혔다.




박소연 기자 muse@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기