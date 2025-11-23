남양주시, '청소년 인권페스타:인권스토어' 성료…청소년 인권 '쏙쏙'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청소년이 쇼핑하듯 배우는 쉽고 재미있는 인권체험

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 22일 펀그라운드 진접에서 청소년이 일상 속 인권을 쉽고 재미있게 체험할 수 있는 '2025 청소년 인권페스타 : 인권스토어'를 개최했다.

남양주시가 지난 22일 펀그라운드 진접에서 청소년이 일상 속 인권을 쉽고 재미있게 체험할 수 있는 '2025 청소년 인권페스타 : 인권스토어'를 개최하고 있다. 남양주시 제공

이번 행사는 노동권, 놀권리, 평등권, 참여권, 행복할 권리 등 청소년이 반드시 알아야 할 기본적 권리부터, 인공지능(AI) 시대에 주목받는 디지털 인권까지 다양한 주제를 다뤘다. 이 모든 내용을 '인권스토어'라는 콘셉트로 구성해, 청소년이 쇼핑하듯 즐겁게 인권을 체험할 수 있어 큰 호응을 얻었다.

개회식에서는 △인권 마술쇼 △직접 만든 '희망의 노래와 인권 다짐 영상' △권리 풍선으로 완성한 '함께 쌓는 인권탑 퍼포먼스' 등이 진행되며 행사 분위기를 한층 높였다.

이어진 '권리팝업스토어'에서는 편의점 아르바이트 체험 '펀그라운드 25시', 권리보물찾기, 인권 스탠바이 99초 등 총 10개 체험부스가 운영됐다. 행사 후반에는 인권 강연과 레크리에이션을 결합한 '권리토크카트'가 진행돼 청소년들이 인권의 의미를 즐겁게 체감하는 시간을 가졌다.

홍지선 부시장은 "청소년이 인권을 쉽게 이해하고, 생활 속에서 자연스럽게 체험할 수 있는 뜻깊은 자리였다"며 "오늘 인권페스타에서의 경험이 청소년 스스로 자신의 권리를 인식하고 지켜나가는 중요한 계기가 되길 바란다"고 말했다.





한편, 시는 이번 인권페스타를 계기로 청소년 인권 감수성 향상과 지역사회 청소년 인권 문화 확산을 위해 체험형 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

