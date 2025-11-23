본문 바로가기
주광덕 시장 "두려워 말고 과감히 도전하면 좋은 기회 올 것"

이종구기자

입력2025.11.23 14:33

남양주시, 청년 200명과 함께한 '취업 멘토링 콘서트' 성료
SK·삼성 등 현직자 총출동…청년취업 멘토링 구직자 응원

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 22일 시청 다산홀에서 열린 '2025년 청년취업 멘토링 콘서트'를 성공적으로 마쳤다. 이번 행사에는 200여 명의 청년이 참여해 취업난의 현실과 더 좋은 일자리를 향한 청년들의 간절한 기대를 생생히 보여줬다.

주광덕 시장 "두려워 말고 과감히 도전하면 좋은 기회 올 것" 주광덕 남양주시장이 지난 22일 시청 다산홀에서 열린 '2025년 청년취업 멘토링 콘서트'에서 환영사를 하고 있다. 남양주시 제공
이번 콘서트는 변화하는 채용 환경 속에서 청년들이 구체적인 취업 전략을 세우고 직무 이해와 진로 설정에 실질적인 도움을 받을 수 있도록 특강과 멘토링 중심으로 구성됐다.


행사는 △취업분석 특강 △토크쇼 Q&A △소그룹 멘토링으로 진행됐으며, SK·아모레퍼시픽·아마존 등 다양한 분야의 현직자 멘토 14명이 참여했다. 특강은 나이키와 KIA 멘토가 맡아 글로벌 기업과 국내 대기업의 채용 흐름과 전략을 소개하며 참가자들의 큰 관심을 끌었다.


토크쇼 Q&A 시간에는 아데코·삼성·카카오 멘토가 청년들의 질문에 답하며 현장감 있는 조언을 제공해 큰 호응을 이끌어 냈다. 이어진 소그룹 멘토링에서는 직무별 경험과 실전 노하우를 공유하며, 개별 고민을 세밀하게 상담해 참가자들의 만족도가 높았다.


주광덕 시장은 "나보다 먼저 그 길을 걸으며 실패와 성공을 모두 경험한 선배들의 노하우를 배우는 것은 큰 힘이 된다"며 "정약용 선생님의 말씀처럼 두려워하지 말고 과감히 도전하면 반드시 좋은 기회가 올 것"이라고 청년들에게 응원의 메시지를 보냈다.


한편, 시는 2023년 청년정책과 신설 이후 취·창업 지원을 확대했으며, 올해 약 500명의 청년이 취·창업 교육 프로그램에 참여해 역량을 강화했다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
