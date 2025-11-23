"2억5000만이 10억 돼"…김구라 아들, 아파트 대박났다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김구라 “아들이 산 아파트, 세 배 뛰어”

재개발 영향…현재 가치 10억원 수준

방송인 김구라의 아들인 그리(본명 김동현)가 매입한 아파트의 가치가 최근 몇 년 사이 오르며 부동산 재테크에 성공한 것으로 전해졌다.

김구라는 지난 22일 자신의 유튜브 채널 '그리구라'에 출연한 방송인 조영구와 함께 부동산 투자 경험을 주제로 대화를 나눴다.

방송에서 조영구는 "현재 보유 부동산은 두 채"라며 "2년 전 10억원에 분양받은 남산 인근 주거형 오피스텔이 최근 1억5000만원가량 가격이 떨어졌다"고 자신의 부동산 현황을 소개했다.

방송인 김구라(왼쪽)가 아들 그리가 아파트 투자에 성공했다고 밝혔다. 유튜브 채널 ‘그리구라’ 영상 캡처

당시 분양받게 된 계기에 대해서는 "미용실에서 지인들이 '하나만 사두면 두 배 오른다'고 했다"면서 "그래서 머리 자르다 말고 바로 계약했다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

그는 "다른 한 채는 서울 용산 삼각지에 있다"며 "김대중 정부 시절 5억원에 매입했는데 지금은 20억원이 넘은 것 같다"고 덧붙였다.

그러자 김구라는 "20년 넘게 보유한 걸 고려하면 서울치고는 엄청난 상승폭은 아니다"라며 자신의 사례를 전했다.

그는 "구리에 32평 아파트가 하나 있는데, 그걸 동현이가 샀다"고 말한 뒤 "재개발이 진행되는 지역이라 2억5000만원 전세를 끼고 5억원에 매수했는데, 지금은 10억원 정도 된다"고 밝혔다. 이어 "이래서 '되는 것'만 사야 한다"며 부동산에서 입지와 개발 가능성을 강조했다.





방송 말미에서 조영구는 부동산 외 투자 경험을, 김구라는 최근 투자 성과를 언급하며 대화를 마무리했다. 특히 김구라는 지난달 삼성전자 주식으로 100% 수익을 냈다고 밝혀 눈길을 끌었다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

