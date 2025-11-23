본문 바로가기
'창작자 보호 우선' 지재처, 디자인보호 개정법 시행

대전=정일웅기자

입력2025.11.23 13:02

창작자 보호를 우선하는 데 초점을 맞춰 디자인보호법이 개정·시행된다.


23일 지식재산처는 디자인일부심사등록제도 개선과 정당한 권리자의 권리 보호를 강화하는 내용의 디자인보호법 일부 개정법률 및 시행령·시행규칙을 28일부터 시행한다고 밝혔다.


디자인보호법은 원칙적으로 모든 등록요건을 심사하는 '심사주의'를 채택한다. 다만 패션·잡화 등 유행 주기가 짧은 물품(의류·문구류·포장용기·식품·장신구 등)에 대해선 신속한 권리 확보를 지원하기 위해 심사를 간소화하는 '디자인일부심사등록제도'를 적용한다.


하지만 최근 온라인 거래가 활성화와 맞물려 일부심사등록제도를 악용하는 사례가 빈번해지면서 제도 개선의 필요성이 부각된다. 대중에 이미 알려진 디자인을 선점(등록)해 독점 판매하는 것이 대표적인 악용 사례다.


이에 지재처는 심사관이 신규성 등이 없는 디자인 등 명백한 거절이유를 발견했을 때 디자인일부심사등록제도를 활용한 출원 등록을 거절할 수 있도록 법적 근거(개정법)를 마련했다.


또 디자인일부심사등록으로 침해 통지(디자인 침해에 관해 서면 경고 또는 소장을 받은 때)를 받은 경우에는 침해 통지를 받은 날부터 3개월 이내(등록 공고일부터 1년 이내)에 이의신청이 가능하도록 한다.


이는 기본적으로 잘못된 디자인일부심사등록은 누구든 이의신청을 통해 등록을 취소시킬 수 있지만, 정작 이의신청 기간이 등록공고일부터 3개월까지만 가능해 시간적 제약이 많다는 현장 의견을 반영한 조치다.


진정한 권리자의 보호도 강화된다. 기존에는 무권리자가 디자인을 도용해 등록받은 경우도 정당한 권리자가 해당 디자인권을 무효시킨 후 다시 출원해야 하는 부담이 있었다.


이 같은 문제를 해소하기 위해 지재처는 정당한 권리자가 법원에 디자인권 이전을 청구해 도용된 권리를 직접 이전받을 수 있 '디자인권 이전청구' 제도를 도입한다.


이를 통해 정당한 권리자는 앞으로 무권리자의 권리를 무효시킨 후 재등록받거나, 법원에 직접 '디자인권 이전'을 청구하는 두 가지 방법을 선택적으로 이용할 수 있게 된다. 정당한 권리자 본인의 개별적 상황에 맞춰 구제책을 선택, 보다 신속·효율적으로 권리를 확보할 수 있게 한다는 취지다.


지금 뜨는 뉴스

이춘무 지재처 상표디자인심사국장은 "디자인보호법 개정으로 디자인일부심사제도의 악용을 방지하고, 정당한 권리자가 도용된 디자인권을 신속·효율적으로 되찾을 수 있는 법적 기반을 마련했다"며 "지재처는 앞으로도 진정한 창작자가 안심하고 디자인 권리를 확보할 수 있는 환경을 조성하기 위해 노력하겠다"고 말했다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

맞춤콘텐츠

실시간 핫이슈

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

13:00 기준

