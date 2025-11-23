본문 바로가기
제네시스, 美 매체 '최고 럭셔리 자동차 브랜드' 선정

전영주기자

입력2025.11.23 12:20

시계아이콘00분 54초 소요
제네시스 브랜드가 미국 유력 매체 'US 뉴스 앤드 월드 리포트(U.S. News & World Report)'로부터 '최고의 럭셔리 자동차 브랜드(Best Luxury Car Brand)'로 선정됐다고 23일 밝혔다.


제네시스, 美 매체 '최고 럭셔리 자동차 브랜드' 선정 알렉스 크완텐(Alex Kwanten·왼쪽) US 뉴스 앤드 월드 리포트 편집장과 에이미 마렌틱(Amy Marentic) 제네시스 북미법인 최고마케팅책임자(CMO)가 수상패를 들고 GV60 마그마 차량 앞에서 사진 촬영을 하고 있다. 현대자동차
US 뉴스 앤드 월드 리포트는 '2026년 최고의 자동차 브랜드 어워즈(2026 Best Vehicle Brand Awards)'의 럭셔리·스포츠유틸리티차량(SUV)·승용·트럭·전동화·럭셔리 전동화 등 총 6개 부문별 수상 브랜드를 발표한다.


올해는 39개 자동차 브랜드가 판매하는 전체 차량을 대상으로 안전성 평가와 신뢰도 데이터 분석, 자동차 전문 매체의 종합 의견 등을 반영해 평균 점수를 산출하고 부문별 최고점을 받은 브랜드에 시상했다.


제네시스는 뛰어난 품질과 안전, 세련된 디자인과 편의 기능에 더해 가격 경쟁력까지 갖춰 예견된 수상이라는 평가 속에 나란히 최종 후보에 오른 포르쉐를 제치고 '최고의 럭셔리 자동차 브랜드' 타이틀을 거머쥐었다.


특히 G90가 종합 점수 10점 만점에 9.6점을 기록해 '거의 완벽한 럭셔리 대형 세단'이라는 찬사를 받았으며 G80와 GV70도 동급 최고 순위를 차지했다.


알렉스 크완텐(Alex Kwanten) US 뉴스 앤드 월드 리포트 편집장은 "제네시스는 지난 10년 가까이 세계적인 수준의 차량과 프리미엄 고객 경험을 꾸준히 선보였다"며 "다른 럭셔리 브랜드를 압도하는 경쟁력을 증명하고 있다"고 말했다.


테드 멘지스테(Ted Mengiste) 제네시스 북미법인 최고운영책임자(COO)는 "제네시스는 시대를 초월한 디자인과 첨단 기술, 정교한 주행 경험을 결합한 차량을 제공하기 위해 최선을 다하고 있다"며 "이번 수상은 고객의 기대를 뛰어넘기 위한 지속적인 노력의 증거"라고 밝혔다.


아울러 현대자동차도 팰리세이드와 투싼 등에 대한 호평에 힘입어 2년 연속 '최고의 SUV 브랜드'로 선정됐다. 또 현대차는 이 매체의 '2025년 최고의 하이브리드 및 전기차 어워즈(2025 Best Hybrid and Electric Cars Awards)'에서 아이오닉 5, 아이오닉 6, 투싼 하이브리드 등 3개 차종이 선정돼 2년 연속 완성차 브랜드 기준 최다 수상을 달성했다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
