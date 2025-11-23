본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[마켓 ING]3800선으로 밀린 코스피, 단기 조정 지속

송화정기자

입력2025.11.23 12:02

시계아이콘01분 15초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

주간 코스피 예상 밴드 3800~4200선

코스피가 다시 4000선을 내주고 3800선대로 내려앉았다. 반복되는 미국 금리 인하 불확실성과 인공지능(AI) 거품론에 널뛰기 장세가 이어지고 있다.

[마켓 ING]3800선으로 밀린 코스피, 단기 조정 지속 연합뉴스
AD

지난주 코스피는 3.95%, 코스닥은 3.78% 각각 하락했다. 나정환 NH투자증권 연구원은 "지난 21일 코스피는 장중 4.2%, 코스닥은 3.6%까지 떨어지는 등 큰 폭의 하락세를 기록했다"면서 "AI 고평가 우려 및 12월 금리 인하 기대감 축소 여파가 지속되면서 국내 증시에 부정적으로 작용했다"고 설명했다.


이경민 대신증권 연구원은 "12월 금리 인하 후퇴, AI 버블 논란 등이 확대되면서 증시 하방 압력이 지속되고 있다"면서 "또한 단기 유동성이 얇아지면서 나타나는 스트레스 상황이 조정의 근간인 것으로 판단한다. 최근 레포금리·익일담보부금리(SOFR) 상승 등 초단기 자금시장의 불안 누적, 10월 말부터 미국 빅테크(대형 정보기술 기업)들이 대규모의 채권을 발행하며 금융시장 유동성 흡수, 11월 말 결제 수요 집중으로 단기 유동성 부담이 정점을 통과하고 있다"고 분석했다. 이어 "다음달 1일 양적긴축(QT) 종료 이후 유동성 환경이 개선될 것"이라고 덧붙였다.


금리 불확실성은 다음달 연방공개시장위원회(FOMC)까지 지속될 것으로 전망된다. 나 연구원은 "미국 연방준비제도(Fed)의 금리 불확실성은 12월 FOMC 결과가 나오기 전까지 이어질 가능성이 높다"면서 "12월 FOMC에서 기준금리 인하가 아닌 동결이 될 가능성도 존재하나 동결의 근거가 셧다운(일시적 업무정지) 영향으로 인한 데이터 부재라면 추가 인하 가능성이 있다는 점에서 시장은 이를 부정적으로 받아들이지 않을 것이다. 이후 금리 불확실성은 셧다운 종료 이후 발표되는 미국의 물가와 고용 데이터가 공개되기 전까지 지속될 수 있다"고 짚었다. NH투자증권은 이번 주 코스피 예상 밴드를 3800~4200선으로 제시했다.


이 연구원은 "미국 금리 인하 사이클 확인, 폴리시믹스(Policy Mix) 모멘텀 강화로 중장기 상승추세는 견고하나 선반영된 금리 인하 기대 후퇴, 미국 셧다운 해제 이후 경제지표 결과에 따른 일희일비가 불가피하다"면서 "코스피는 단기 과열 해소, 매물 소화 국면이 진행 중으로 12월 FOMC가 중요한 변곡점이 될 것"이라고 말했다.


금리 인하 불확실성과 AI 거품론은 당분간 증시에 영향을 미치겠지만 단기 조정일 것이란 의견이 나온다. 나 연구원은 "Fed의 금리 인하 불확실성과 AI 버블 논란이 당분간 남아있을 가능성은 있으나 이는 중기적 성장 흐름 속에서의 단기 조정으로 해석한다"면서 "조정 시 매수 관점을 유지할 필요가 있다"고 짚었다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이번주 주요 일정으로는 25일 미국 9월 소매판매와 생산자물가지수(PPI)가 발표되고 26일 미국 11월 컨퍼런스보드 소비자심리지수, 미국 3분기 국내총생산(GDP) 발표, 미국 9월 내구재 수주 발표가 예정돼 있다. 27일에는 한국은행 금융통화위원회가 열리고 미국 10월 개인소득·개인소비지출이 발표된다.




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

13:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기