미래 농정 나침반… 양산시, 농·임·어업 실태 총조사 실시

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.23 10:42

인터넷 조사 11월 20일∼12월10일

방문 면접 조사 12월 1일∼22일

경남 양산시는 11월 20일부터 12월 22일까지 2025 농림어업총조사를 실시한다.


농림어업총조사는 우리나라 농림어가의 규모, 분포, 구조와 경영형태 등을 파악하기 위해 국가데이터처에서 5년마다 실시하는 대규모 국가 통계조사로, 농림어업 정책 수립의 기초자료로 활용된다.


조사대상은 조사기준일인 12월 1일 0시 기준, 관내 모든 농가·임가·어가(해수면, 내수면)와 행정리이다. 조사항목은 성명, 국적, 경영형태, 판매 금액 등 총 4개 분야 133개 항목이다.


조사방법은 가구조사과 지역조사로 나뉘며, 지역조사는 행정리장이 응답한다.


조사대상으로 선정된 가구에는 참여번호와 QR코드가 인쇄된 조사안내문을 사전 발송했으며, 안내된 참여 방법에 따라 20일부터 인터넷 조사인 비대면 방식으로 조사에 참여할 수 있다. 비대면으로 참여하지 않은 가구는 다음 달 1일부터 22일까지 조사원이 직접 방문해 면접방식으로 조사를 진행할 예정이다.


시는 원활한 조사 수행을 위해 11월 25일, 26일 양일간 조사원을 대상으로 교육을 진행할 예정이며, 조사원들에게 조사 지침, 태블릿PC 활용법, 안전수칙 등을 교육한다.


박숙진 정보통신과장은 "5년마다 실시되는 농림어업총조사는 농림어업 정책의 수립과 개발을 위한 기초자료로 쓰이는 중요한 국가 통계조사인 만큼 조사대상 가구의 적극적인 협조를 부탁드린다"고 전했다.

미래 농정 나침반… 양산시, 농·임·어업 실태 총조사 실시 농림어업총조사 포스터.
영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
