10대 집단난동 중 연쇄 총격 벌어진 美, 트럼프가 한 말

8명 부상·1명 사망…인근 도심서 두 차례 총격

지난 21일(현지시간) 밤 미국 시카고 도심에서 벌어진 청소년들의 집단난동 중 연쇄 총격 사건으로 8명이 다치고 1명이 사망했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이번 사건을 "대규모 범죄와 폭동"으로 규정하고, 군 투입이 필요하다고 주장했다.

연합뉴스는 23일 브랜든 존슨 시카고 시장이 22일 기자회견을 열고 "어제 오후 10시경 두 건의 총격 사건이 발생했다"며 "이 사건으로 9명이 총상을 입었고, 이 가운데 1명이 사망했다"고 밝혔다고 보도했다.

지난 21일(현지시간) 총격사건이 발생한 미국 시카고 도심의 시카고 극장. AP 연합뉴스

시카고 경찰에 따르면 첫 번째 총격은 21일 오후 10시께 시카고 도심의 시카고극장 인근에서 벌어졌다. 이 사건으로 13∼17세 연령대의 10대 7명이 총상을 입고 인근 병원으로 옮겨져 치료받고 있다. 피해자 대부분은 양호한 상태다. 경찰은 이들의 건강이 회복될 것으로 예상했다.

약 1시간 뒤엔 첫 번째 사건 발생지점에서 불과 몇 블록 떨어진 지점에서 두 번째 총격이 일어났다. 이 총격으로 한 명이 다치고, 다른 14세 한 명이 여러 발의 총상을 입고 숨졌다.

경찰은 이날 총격이 시카고 10대들이 SNS를 통해 기획·실행하는 '틴 테이크오버'(Teen Takeover) 과정에서 발생한 것으로 봤다. '틴 테이크오버'를 통해 모여든 10대들은 거리를 휩쓸고 다니면서 매장을 약탈하거나 차량을 파손하고, 패싸움을 벌여 치안을 위협해왔다.

그러면서 "다수의 경찰관이 공격받고 중상을 입었다"며 "그러는 동안 프리츠커 주지사와 낮은 지능지수(IQ)의 시카고 시장은 연방정부의 도움으로 상황을 신속히 바로잡을 수 있는데 이를 거부하고 있다"고 주장했다. 이어 "시민들은 '트럼프를 데려오라'라고 외치고 있다"라고 했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

