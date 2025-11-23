본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

서광주역 유휴부지 개발 추진…철도공사, 사업성 검토 막바지

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.23 09:56

시계아이콘00분 52초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

창고형 판매시설·테마관광시설 등 민간개발 검토
내년 3분기 공모 목표…부지 용도변경 협의 예정

한국철도공사가 광주 서광주역 인근 유휴부지 개발을 추진하며 사전 검토 작업에 들어갔다.

서광주역 유휴부지 개발 추진…철도공사, 사업성 검토 막바지 서광주역 현황. 한국철도공사 신사업설명회 자료 발췌, 연합뉴스
AD

23일 한국철도공사 신사업 계획에 따르면 공사는 서광주역세권 철도부지 개발을 위한 사전 검토를 진행 중이다. 서광주역 인접 공사 소유 유휴부지를 민간에 맡겨 개발할 수 있을지 사업성과 타당성을 따져보는 용역이 현재 막바지 단계에 들어섰다. 용역을 통해 개발 방향을 설정한 뒤 민간 사업자에게 가이드라인을 제시하는 방식이다.


해당 부지는 시내버스 회차지, 버스·화물차 차고지, 주차장 등으로 사용되고 있으며, 건축물이 없어 계약이 끝나면 곧바로 개발용으로 전환할 수 있는 곳이다. 용역에서는 창고형 판매시설 또는 철도 역사와 연계한 테마관광시설 조성 방안이 유력하게 검토되고 있는 것으로 알려졌다.


창고형 판매시설은 인근 대규모 공동주거지의 배후 수요와 소비 잠재력을 기반으로 사업성이 높다고 판단한다. 광주에 아직 입점하지 않은 창고형 판매시설의 가능성을 논의하고 있으며, 제2순환도로와 광주-나주 광역도로 계획 등 차량 접근성도 검토 요소로 꼽힌다.


철도 역사를 활용한 관광시설 도입 방안도 논의 중이다. 시민 설문조사에서 '놀거리·즐길 거리 부족'이 광주의 약점으로 지적된 데다, 주요 문화관광시설이 북구에 집중돼 있다는 점도 고려됐다.


공사는 용역 결과와 내부 의사결정을 토대로 사업 방향을 정한 뒤, 지자체와 부지 용도 변경 등 사전 협의를 거쳐 민간 사업자 공모 절차에 들어갈 계획이다. 다만 용도 변경 절차는 개발사업자가 직접 수행해야 한다.


내년 3분기 공모를 시작해 2029년 착공하는 것이 목표다. 공사는 서광주역 외에도 전국 13개 역 주변에서 개발 사업을 추진할 예정이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

공사 관계자는 "과거 철도부지 개발 방식과 달리 사전 검토 자료를 공유해 민간업체가 보다 쉽게 제안할 수 있도록 했다"며 "공모가 시작되면 용역 결과 등 대부분의 자료를 제공할 것"이라고 말했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기