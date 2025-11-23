'부활' 4대 보컬 김재희, 2000억원대 투자범행 가담 불구속 입건

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

록밴드 부활 보컬로 활동했던 가수 김재희(54)가 2000억원대 불법 투자금 범행에 가담한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

23일 연합뉴스에 따르면 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반이나 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 검찰에 송치된 일당 69명 중에 김재희가 포함된 것으로 전해졌다.

경찰은 앞서 범행 업체 공동 대표인 A(43)씨와 B(44)씨를 구속하고, 투자자 유치를 맡은 김씨 등 공범 67명은 불구속 입건해 검찰에 넘겼다.

A씨 등은 2022년 12월부터 지난해 8월까지 전국 35개 지사를 운영하면서 3만명으로부터 불법 투자금 2089억원을 모은 혐의를 받는다.

현재까지 확인된 사기 범행 피해자는 총 306명으로 피해 금액은 190억원 규모로 추산됐다.

이 업체의 부의장 겸 사내이사였던 김씨는 전국에서 열린 사업설명회에 참석해 회사 사업을 홍보하고 노래를 부르기도 한 것으로 조사됐다.

이를 통해 그는 급여 명목으로 1억원을 받았고, 추가로 시가 6000만~7000만원 상당의 승용차와 8000여만원 상당의 금품을 챙긴 것으로 파악됐다.

그러나 김씨는 경찰 조사에서 "사기 범행인지 몰랐다"는 취지로 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.





김씨는 지난 1993년 '사랑할수록'으로 데뷔해 부활의 3집과 4집 앨범의 보컬로 활동했다. 부활 3대 보컬인 고(故) 김재기씨의 동생이기도 하다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

