지난달 원화 실질가치 금융위기 이후 최저

오규민기자

입력2025.11.23 09:31

외환위기 직후와 비슷
뉴질랜드 이어 하락폭 세계 2위
내년 환율 상단 1540원 전망
"과도한 해외투자 구조적 문제"

지난달 원화 실질 가치가 글로벌 금융위기 이후 최저로 추락한 것으로 나타났다. 이달 들어 원·달러 환율이 가파르게 오른 만큼 원화가 지닌 구매력도 더 하락할 것이란 예측이 나온다.


23일 한국은행과 국제결제은행(BIS)에 따르면 한국의 실질실효환율(Real effective exchange rate) 지수는 올해 10월 말 기준 89.09(2020년=100)로, 한 달 전보다 1.44포인트 낮아졌다. 이는 비상계엄 사태 여파로 국내 정치 불확실성이 최고조에 달한 올해 3월 말의 89.29보다도 더 낮은 수준이다. 금융위기 때인 2009년 8월 말(88.88) 이후 16년 2개월 만에 최저치이기도 하다. 국제통화기금(IMF) 구제금융을 받으며 외환위기를 통과한 1998년 11월 말 당시(86.63)와 비교해도 크게 높지 않다.

지난달 원화 실질가치 금융위기 이후 최저 코스피 지수가 장 직후 4% 넘게 하락하며 하루 만에 4000선이 무너진 21일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 국내 주가지수가 표시돼 있다. 이날 원달러 환율은 4.5원 오른 1472.4원에 개장했다. 2025.11.21 강진형 기자
실질실효환율은 한 나라의 화폐가 상대국 화폐보다 실질적으로 어느 정도의 구매력을 가졌는지를 나타내는 환율이다. 이는 기준 시점과 현재 시점 간의 상대적 환율 수준을 평가하는 방식으로, 수치가 100을 넘으면 기준 연도 대비 고평가, 100보다 낮으면 저평가돼 있다고 간주한다. 이는 국제 교역에서 원화 실질 가치가 다른 나라들에 비해 상당히 떨어져 있다는 의미로 해석할 수 있다.


지난달 한국의 실질실효환율은 BIS 통계에 포함된 64개국 중 일본(70.41), 중국(87.94)에 이어 세 번째로 수치가 낮았다. 10월 한 달간 실질실효환율 하락 폭(-1.44포인트)은 뉴질랜드(-1.54포인트)에 이어 64개국 가운데 두 번째로 컸다. 한국만 보면 지난달 하락 폭은 지난 3월(-1.66포인트) 이후 7개월 만에 가장 큰 수준이었다. 이달에도 원화가 다른 나라 통화보다 큰 폭으로 약세인 만큼 실질실효환율도 추가 하락할 가능성이 있다.


지금 뜨는 뉴스

외환시장 안팎에서는 원·달러 환율이 1500원대로 진입할 수 있다는 전망도 나오고 있다. 이미 환율은 지난 21일 주간 거래 장중 1476원까지 치솟아 미국 관세 인상과 미중 무역 갈등 우려가 최고조에 달했던 지난 4월9일(1487.6원) 이후 가장 높았다. NH선물 리서치센터는 최근 발표한 외환시장 전망 보고서에서 내년 원·달러 환율 전망치 상단을 1540원으로 제시했다. 하단도 1410원으로 1400원대를 '뉴노멀'로 봤다. 위재현 이코노미스트는 "내년 달러는 완만한 약세를 예상한다"면서도 "주식에 과도하게 쏠린 해외투자의 구조적 문제, 대미 투자 합의로 인한 수출업체들의 더딘 환전 수요는 모두 환율 추가 상승을 부추기는 재료"라고 분석했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

