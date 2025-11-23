G20 정상회의 2일 차…李대통령, '글로벌 AI' 국제협력 강화 강조한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동포간담회 일정 마치고

마지막 순방국 튀르키예로 출국

남아프리카공화국에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의에 참석 중인 이재명 대통령이 23일(현지시간) 정상회의 2일 차 세션에 참석해 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 이어 인공지능(AI) 시대에 대응하기 위한 국제협력의 구상을 재차 밝힌다.

연합뉴스

AD

이 대통령은 이날 오전 요하네스버그 엑스포센터에서 '모두를 위한 공정하고 정의로운 미래'를 주제로 열리는 3세션 회의에 참석할 계획이다. G20 정상회의의 마지막 공식 세션이다.

대통령실에 따르면 이 대통령은 이 자리에서 기술혁신과 인공지능 전환(AX)에 관한 국제 협력의 필요성을 강조할 계획이다. 특히 지난 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 의장국으로 합의를 끌어낸 '글로벌 AI 기본사회'에 관해서도 재차 언급할 것으로 보인다. 오후에는 남아공 현지 동포들과의 오찬 간담회에도 참석한다.





AD

동포 간담회를 마지막으로 이 대통령은 남아공 일정을 모두 마무리하고 중동·아프리카 순방의 마지막 방문국인 튀르키예로 출국한다. 이 대통령은 튀르키예에서 레제프 타이이프 에르도안 대통령과 정상회담을 갖고 방산·원자력 분야 협력 강화 방안 등을 논의할 것으로 보인다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>