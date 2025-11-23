'된장찌개·김치·불고기…' 金여사, 한식행사서 전통 '장 문화' 소개

한국문화원에서 현지 셰프들과 교육 프로그램 참여

'남아공 햇살아래 익어가는 한식의 맛과 지혜' 주제

아리랑 독창, 전통 부채춤, K-POP 댄스 공연 등도 차례로 관람

이재명 대통령과 함께 주요 20개국(G20) 정상회의 계기 남아프리카공화국을 방문 중인 김혜경 여사가 22일(현지시간) 주남아공 한국문화원을 찾아 한국의 전통 장(醬) 문화와 한식을 현지 셰프들과 공유하고, 한국문화를 배우는 현지 학생들의 문화공연을 관람했다고 전은수 대통령실 부대변인이 밝혔다. 이번 행사는 남아공 현지에 한국 고유의 식문화와 정서를 소개하고, 한국문화를 학습해 온 청년과 학생들을 격려하기 위해 마련된 자리다.

김 여사는 현지 셰프 10명과 함께 '남아공 햇살아래 익어가는 한식의 맛과 지혜'를 주제로 한 장 만들기 교육 프로그램에 참여했다. 이어 문화원의 장독대를 둘러보고 된장, 간장, 쌈장, 고추장 등 다양한 장을 맛보며 발효 장이 지닌 풍미와 철학을 공유하기도 했다. '장 담그기 문화'는 2024년 유네스코 인류무형문화유산에 등재돼 밥·김치와 더불어 한국 음식의 정체성을 결정하는 핵심 요소로 평가받고 있다.

이어 장을 활용한 대표 한식인 된장찌개 조리 체험이 진행됐다. 김 여사는 현지 셰프들의 조리 과정을 살펴보며 한식 재료 활용법과 발효 장의 특징에 대해 설명을 듣고 의견을 나눴다. 한 셰프는 "여사님께서 한식을 직접 즐겨 조리하며 요리책도 출간한 것으로 알고 있다"며 김 여사의 한식 애정과 활동을 높이 평가하기도 했다.

김 여사는 조리 후 셰프들과 된장찌개를 맛보며 "한국인들의 밥상에 가장 자주 올라오는 것이 밥, 김치, 된장찌개"라고 소개하기도 했다. 그러면서 "공교롭게도 오늘은 '김치의 날'"이라며, 남아공의 주식인 '팝' 위에 김치와 불고기를 올려 셰프들에게 건네며 함께 시식했다. 셰프들은 "김치의 맛이 매우 훌륭하고 중독성이 있다"며 큰 호응을 보였다. 김 여사는 제6회 김치의 날을 맞아 장 문화 소개 프로그램에 함께한 셰프들에게 김치와 기순도 명인의 간장 '진장'을 선물하며 감사의 마음을 전했다.

이후 김 여사는 문화원에서 한국어·K-POP·전통예술을 배우는 현지 학생들이 준비한 아리랑 독창, 전통 부채춤, K-POP 댄스 공연을 차례로 관람했다. 김 여사는 수준 높은 노래와 춤에 감탄을 표하며 학생들을 격려했다. K-POP 댄스를 선보인 학생들은 지난 9월 6일 남아공에서 열린 양국 특별문화교류 행사 '우분투(Ubuntu)와 함께 하는 K-컬처' 무대에서 활약한 바 있는 실력파 팀으로, 열광적인 분위기로 좌중을 압도했다고 전 부대변인은 전했다.

'우분투(Ubuntu)와 함께 하는 K-컬처'는 2010년 아시아 최초로 G20 정상회의를 개최한 한국이, 2025년 아프리카 대륙에서 최초로 G20 정상회의를 여는 남아공을 축하하는 의미로 주남아공 한국대사관과 한국문화원이 코트라와 함께 마련한 행사다.





김 여사는 "아프리카에서 한국문화를 열정적으로 배우는 여러분의 모습에 깊은 감동을 받았다"며 감사 인사를 전했습니다. 마지막으로 김 여사는 문화원 1층 참전용사 전시를 둘러보며 한국전쟁에 참전한 남아공 장병들의 희생과 양국 간의 역사적 인연을 되새기기도 했다. 김 여사는 앞으로도 해외 현장에서 한국문화가 폭넓게 소개되고, 현지 청년들이 한국문화를 통해 새로운 기회를 얻을 수 있도록 다양한 교류 활동을 지속해 나가겠다고 했다.





