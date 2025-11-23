李대통령, 한-프 정상회담서 "관계 격상하자…내년 국빈 방한하길"

이재명 대통령은 22일(현지시간) 주요 20개국(G20) 정상회의가 열리는 남아프리카공화국 요하네스버그에서 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 정상회담을 갖고 양국 협력을 더 확고하게 하자고 말했다.
이 대통령은 이날 마크롱 대통령에게 "프랑스와 대한민국 관계도 전략적동반자관계로 더 격상하고 경제분야, 안보분야, 첨단기술이든 각 분야에서 더 협력을 확고하게 하자"고 밝혔다. 이에 마크롱 대통령은 "논의할 다양한 의제들이 있다"며 "안보와 퀀텀, 인공지능(AI), 우주, 원자력, 재생에너지 등 다양한 분야에서 협력을 계속해 나갈 수 있다"고 화답했다.
이 대통령은 마크롱 대통령의 방한도 제안했다. 그는 "내년이 한국-프랑스 수교 180주년인데 특별한 해"라며 "대통령께서 내년에 꼭 방한하길 바란다"고 전했다. 그러면서 "대한민국 국민들과 국빈으로 아주 잘 모시겠다"고 했다.
이에 마크롱 프랑스 대통령은 "주요 7개국(G7) 회의에서 말했듯 잠깐 마주칠 기회가 있었지만 오늘 회담을 해서 기쁘다"며 "내년 한국-프랑스 140주년을 기념해서 방한하는 것을 계획해보겠다"고 답했다.
한편 이 대통령은 "한국이 남침으로 위기를 겪고 있을 때 (프랑스가) 파병해서 대한민국을 지원해준 것에 감사하다"며 "프랑스 대혁명이 전 세계에 영향을 줬지만 한국 민주주의 발전에도 막대한 영향을 줬다"고 감사를 표했다.
