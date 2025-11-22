"군청으로 출근할 차례"… 유승광, 서천군수 도전 출사표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

출판기념회에 민주당 핵심 총집결… "회복과 성장으로 서천 다시 세우겠다"

더불어민주당 유승광 전 서천군수 후보

"'오늘도 마을로 출근합니다'는 제가 사랑하는 서천 이야기입니다. 회복과 성장, 이것이 제 정치 철학이자 서천을 향한 제 마음입니다."

유승광 전 더불어민주당 서천군수 후보가 22일 출판기념회에서 이 같이 말해 내년 지방선거 3수 군수 도전을 사실상 공식화했다.

이날 서천문예의전당 대강당에서 열린 '오늘도 마을로 출근합니다' 유 전 후보 출판기념회에는 1000여 명이 넘는 방청객과 정치권 주요 인사들이 대거 참석해 사실상 '출정식' 분위기를 연출했다.

출판회에는 양승조 전 충남지사, 나소열 전 충남도 문화체육부지사, 이정문·복기왕·박수현 의원 등 민주당 핵심 인사들이 한목소리로 축사를 쏟아내며 유 전 후보에게 힘을 실었다.

또 정세균·김부겸 전 국무총리를 비롯해 한준호 최고위원, 조승래 사무총장, 어기구·김영호·윤건영·진성준·장철민·김상욱 의원 등 중앙당과 전국 정치권 인사들의 축하 영상도 잇따랐다.

서천 지역 정치·종교·문화계 인사들도 폭넓게 참석하며 지역 민심의 기대감을 반영했다.

축사에서는 "마을로 출근하는 정치인"이라는 유 전 후보의 정체성이 부각됐다.

양승조 전 지사는 "20년 넘게 정치하면서 주민과 그렇게 밀착해 호흡한 사람은 처음"이라며 "서천의 발전과 유승광 박사의 영광을 기원한다"고 말했다.

복기왕 의원은 "책을 읽어보면 농촌 소멸과 공동체 회복 문제를 가장 깊이 고민해온 사람이 누구인지 알 수 있다"며 서천 군민들에게 널리 읽히길 당부했다.

이정문 충남도당위원장은 "서천과 충남이 다시 돌아오는 지역이 될 수 있는 청사진이 담겨 있다"고 평가했다.

박정현 부여군수는 "'오늘도 군청으로 출근합니다'가 되었으면 좋겠다"고 직설적으로 지지 의사를 밝히며 행사장 분위기를 고조시켰다.

나소열 전 부지사는 서천군 시절 전국적 반향을 일으킨 '100원 택시'를 언급하며 "좋은 정책 하나가 지역을, 나아가 대한민국을 바꾼다. 그 출발점은 지역을 가장 잘 이해하는 사람이어야 한다"고 강조했다.

유승광 전 후보는 북콘서트에서 "회복은 부러진 다리를 치료하는 것이고, 성장은 그 다리로 미래를 향해 나아가는 것"이라며 "서천의 회복과 성장, 이것이 제가 가진 정치 철학"이라고 밝혔다.

이어 "마을로 출근해 주민과 호흡하며 답을 찾는 정치가 진짜 정치"라며 "지금도 서천 곳곳의 숨결을 들으며 해답을 찾고 있다"고 덧붙였다.

이번 출판기념회는 내년 지방선거를 향한 유 전 후보의 공식 출사표로 해석된다.





또 행사장에 모인 인사들의 면면과 지지 발언의 강도, 군민 참여 열기를 고려하면 앞으로 서천 지역 정치 지형에도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 전망된다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

