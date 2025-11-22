본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"군청으로 출근할 차례"… 유승광, 서천군수 도전 출사표

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.11.22 23:03

시계아이콘01분 08초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

출판기념회에 민주당 핵심 총집결… "회복과 성장으로 서천 다시 세우겠다"

"군청으로 출근할 차례"… 유승광, 서천군수 도전 출사표 더불어민주당 유승광 전 서천군수 후보
AD

"'오늘도 마을로 출근합니다'는 제가 사랑하는 서천 이야기입니다. 회복과 성장, 이것이 제 정치 철학이자 서천을 향한 제 마음입니다."


유승광 전 더불어민주당 서천군수 후보가 22일 출판기념회에서 이 같이 말해 내년 지방선거 3수 군수 도전을 사실상 공식화했다.


이날 서천문예의전당 대강당에서 열린 '오늘도 마을로 출근합니다' 유 전 후보 출판기념회에는 1000여 명이 넘는 방청객과 정치권 주요 인사들이 대거 참석해 사실상 '출정식' 분위기를 연출했다.


출판회에는 양승조 전 충남지사, 나소열 전 충남도 문화체육부지사, 이정문·복기왕·박수현 의원 등 민주당 핵심 인사들이 한목소리로 축사를 쏟아내며 유 전 후보에게 힘을 실었다.


또 정세균·김부겸 전 국무총리를 비롯해 한준호 최고위원, 조승래 사무총장, 어기구·김영호·윤건영·진성준·장철민·김상욱 의원 등 중앙당과 전국 정치권 인사들의 축하 영상도 잇따랐다.


서천 지역 정치·종교·문화계 인사들도 폭넓게 참석하며 지역 민심의 기대감을 반영했다.

"군청으로 출근할 차례"… 유승광, 서천군수 도전 출사표

축사에서는 "마을로 출근하는 정치인"이라는 유 전 후보의 정체성이 부각됐다.


양승조 전 지사는 "20년 넘게 정치하면서 주민과 그렇게 밀착해 호흡한 사람은 처음"이라며 "서천의 발전과 유승광 박사의 영광을 기원한다"고 말했다.


복기왕 의원은 "책을 읽어보면 농촌 소멸과 공동체 회복 문제를 가장 깊이 고민해온 사람이 누구인지 알 수 있다"며 서천 군민들에게 널리 읽히길 당부했다.


이정문 충남도당위원장은 "서천과 충남이 다시 돌아오는 지역이 될 수 있는 청사진이 담겨 있다"고 평가했다.


박정현 부여군수는 "'오늘도 군청으로 출근합니다'가 되었으면 좋겠다"고 직설적으로 지지 의사를 밝히며 행사장 분위기를 고조시켰다.


나소열 전 부지사는 서천군 시절 전국적 반향을 일으킨 '100원 택시'를 언급하며 "좋은 정책 하나가 지역을, 나아가 대한민국을 바꾼다. 그 출발점은 지역을 가장 잘 이해하는 사람이어야 한다"고 강조했다.

"군청으로 출근할 차례"… 유승광, 서천군수 도전 출사표

유승광 전 후보는 북콘서트에서 "회복은 부러진 다리를 치료하는 것이고, 성장은 그 다리로 미래를 향해 나아가는 것"이라며 "서천의 회복과 성장, 이것이 제가 가진 정치 철학"이라고 밝혔다.


이어 "마을로 출근해 주민과 호흡하며 답을 찾는 정치가 진짜 정치"라며 "지금도 서천 곳곳의 숨결을 들으며 해답을 찾고 있다"고 덧붙였다.


이번 출판기념회는 내년 지방선거를 향한 유 전 후보의 공식 출사표로 해석된다.


지금 뜨는 뉴스

AD

또 행사장에 모인 인사들의 면면과 지지 발언의 강도, 군민 참여 열기를 고려하면 앞으로 서천 지역 정치 지형에도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 전망된다.




충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

23:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기