휴대전화로 뉴스 검색…여객선 좌초 시킨 항해사·조타수 구속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대형 카페리 여객선 퀸제누비아2호를 좌초시켜 탑승객들을 다치게 한 혐의(중과실치상)를 받는 일등항해사와 인도네시아 국적 조타수가 22일 오후 광주지방법원 목포지원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 법정 밖으로 나오고 있다. 연합뉴스

AD

휴대전화를 보다 전남 신안 해상에서 여객선을 좌초시킨 일등항해사·조타수가 구속됐다.

목포해양경찰서는 22일 중과실치상 혐의로 긴급체포한 일등항해사 40대 A씨와 인도네시아 국적 조타수 B씨를 구속했다고 밝혔다.

법원은 "이들이 증거 인멸·도주 우려가 있다"고 판단한 것으로 전해졌다.

항해사 A씨 등은 지난 19일 오후 8시 16분께 전남 신안군 족도 인근 해상을 항해 중인 퀸제누비아 2호 조타실에서 휴대전화로 뉴스를 보다 여객선의 방향을 변경(변침)하지 못하거나, 조타를 제대로 안 해 승객 등 30명을 다치게 한 혐의를 받는다.

해경은 또 협수로 구간에서 조종을 직접 지휘해야 했음에도 휴식을 취했던 선장 C(60대)씨에 대해서도 선원법 위반 혐의로 구속 영장을 신청할 계획이다. 이 밖에도 사고 당시 선박의 관제 업무를 담당한 관제사가 제대로 업무를 수행했는지도 살펴보고 있다.

한편 퀸제누비아2호는 지난 19일 오후 8시 16분께 제주에서 목포로 항해하던 중 전남 신안 장산도 인근 무인도인 족도에 올라타 15도 이상 기울어진 채 좌초됐다.





AD

이로 인해 탑승객 총 267명 중 30명(임산부 포함)이 다쳐 병원 치료를 받았다. 다행히 이들 모두 생명엔 지장이 없는 것으로 전해졌다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>