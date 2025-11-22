李대통령, G20서 "개도국들, 부채 지속가능성 노력 멈추지 말아야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령이 22일(현지시간) 남아프리카공화국 요하네스버그에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의 세션1에서 발언하고 있다. 연합뉴스

AD

이재명 대통령은 22일(현지 시각) 남아프리카공화국 요하네스버그에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의에서 "개발도상국들이 당면한 문제를 해결하기 위해 '부채의 지속가능성(debt sustainability)' 강화를 위한 노력을 멈추지 말아야 한다"고 말했다.

이 대통령은 이날 G20 정상회의에서 '누구도 소외되지 않는 포용적·지속가능한 성장'을 주제로 진행된 첫 세션의 모두발언을 통해 "개도국 경제는 과도한 부채 부담 때문에 성장을 위한 투자 여력이 제한되어 지속 가능한 성장 동력이 약화되고 있다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령의 발언은 세계 격차와 불평등을 완화하고 저성장 등 직면한 경제 위기를 해소하기 위해 세 가지 해법을 제시하는 과정에서 나왔다.

이 대통령이 제시한 첫 해법은 지속적인 성장을 위한 경제체질 개선이다. 이 대통령은 "우리는 미래로 나아가기 위해 성장 잠재력이 큰 분야에 자원을 집중 배분해서 부를 창출하고, 또 부채 비율을 줄이는 선순환 구조를 만들어야 한다"며 "대한민국은 인공지능 등 미래 성장 분야에 투자하여 총생산 증가와 장기적 부채 비율 감소를 도모하는 '성과중심의 재정정책'을 추진하고 있다"고 설명했다.

그러면서 아프리카의 부채 문제 해결을 위해 "아프리카 협력 프레임워크 이행 등 G20의 다양한 노력에 적극 동참할 계획"이라고 부연했다.

이어 이 대통령은 "성장 잠재력 제고를 위해서 예측 가능한 무역 투자 환경을 조성해야 한다"면서 "세계무역기구의 기능 회복은 우리 모두의 이익에 부합한다"고 주장했다. 그는 "대한민국은 내년 아프리카에서 개최되는 WTO 각료회의의 성공을 위해서 적극 협력할 것"이라면서 "대한민국이 선도해 온 '투자원활화 협정'이 내년 WTO 각료회의에서 공식 협정으로 채택될 수 있도록 노력하겠다"고 공언했다.

또 이 대통령은 "개도국 성장을 위해서 개발 협력의 효과를 더욱 강화해야 한다"며 "대한민국은 앞으로도 개도국에 더 많은 혜택이 돌아갈 수 있도록 회원국과 긴밀히 협력할 것"이라고 목소리를 냈다.





AD

이 대통령은 "대한민국은 G20 구성원의 일원으로서 책임과 역할을 다할 것"이라면서 "모두가 기회를 함께 누리는 포용성장을 추구하여 소외되는 국가가 최소화될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 언급했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>