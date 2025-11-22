[내일날씨]낮 최고 18도, 포근한 일요일…수도권 등엔 빗방울

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일요일인 23일에는 서울의 낮 기온이 16도까지, 부산은 18도까지 오르는 등 포근한 날씨를 보이겠다.

하늘에서 보낸 택배가 살포시 차창 위에 내려앉았다. 누군가에게는 반갑지 않은 선물일 수 있지만 갈수록 짧아지는 가을의 아쉬움을 뜻밖의 선물로 달래본다.(서울 서초구) 강진형 기자

최저기온은 -1~9도, 최고기온은 14~18도로 예보돼 평년(최저 -3~6도, 최고 8~15도)보다 다소 높겠다.

다만 전국 내륙지역에서 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠으니 건강관리에 유의해야 한다.

이날 중부지방은 대체로 흐리고 남부지방과 제주도에는 가끔 구름이 많겠다.

수도권과 강원 내륙지역에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 흩날리는 곳이 있겠다.

당분간 강원 동해안·산지, 경북 동해안·북동 산지를 중심으로 대기가 매우 건조하겠으니 화재 예방에 유의해야 한다고 기상청은 당부했다.

미세먼지는 전 권역에서 '좋음'~'보통'으로 예상된다.

다만 인천·경기 북부는 국외 미세먼지 유입으로 밤에 일시적으로 '나쁨' 수준을 보이겠다.

바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~1.0m, 서해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다.





안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5~2.0m, 서해·남해 0.5~1.5m로 예상된다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

