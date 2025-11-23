본문 바로가기
신세계百, '2025 마마 어워즈' 공식 팝업 열어

박재현기자

입력2025.11.23 06:00

오는 27일까지 신세계百 강남점서 진행

신세계백화점이 K-POP 시상식 '2025 마마 어워즈(MAMA AWARDS)'의 공식 팝업을 국내 단독으로 선보인다고 23일 밝혔다. 해당 팝업은 20일부터 27일까지 신세계백화점 강남점 1층 오픈스테이지에서 만날 수 있다.


팝업은 오는 28~29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 개최되는 2025 마마 어워즈를 앞두고 마련된 국내 유일의 오프라인 체험 공간이다. 홍콩 현장에 직접 가지 못하는 국내 팬들이 시상식의 열기를 미리 체험하고 특별한 추억을 만들 수 있게 기획됐다.

신세계百, '2025 마마 어워즈' 공식 팝업 열어 신세계백화점이 K-POP 시상식 '2025 마마 어워즈(MAMA AWARDS)'의 공식 팝업을 국내 단독으로 선보인다고 23일 밝혔다. 신세계백화점 제공
이번 팝업은 사전 예약 사이트 오픈 6분 만에 3일치 예약이 매진되며 높은 인기를 입증했다. 23일부터는 사전예약 없이 현장 예약을 통해 팝업 입장이 가능하다.


팝업은 올해 어워즈의 콘서트 슬로건 '어-흥(UH-HEUNG)'을 테마로 꾸며진다. 오픈스테이지의 LED 기둥을 활용해 시상식 현장 같은 생동감 넘치는 분위기를 연출했다.


공식 MD 상품인 '어-흥(UH-HEUNG)' 스페셜 에디션도 팝업에서 만나볼 수 있다. 이번 어워즈의 콘셉트를 디자인에 담아낸 콜라보 부채, DIY 티셔츠, 북마크, 스티커&엽서 세트, 에코백 등 5품목이 준비됐다.


특히 '어-흥(UH-HEUNG)' 스페셜 에디션에 한해 10만 원 이상 구매 시 행운의 스크래치권을 받을 수 있다. 당첨될 경우 오는 28일, 29일 양일간 진행되는 '2025 마마 어워즈'를 직접 참관할 기회가 주어진다.


피스마이너스원과의 특별 협업 컬렉션도 선보인다. 티셔츠, 짚업 후디, 모자, 에코백, 피규어를 비롯해 짐색, 뱃지 세트, 코트, 스카프 등 11품목의 상품을 준비했다. 시상식 현장 판매를 제외한 사전 판매는 신세계백화점 팝업에서만 단독 진행된다. 팝업 판매 수익금의 일부는 유네스코를 통해 기부 개발도상국 소녀들의 교육 기회 확대 및 환경 개선을 위해 사용된다.


신세계백화점 관계자는 "세계적인 K-POP 시상식인 '2025 MAMA AWARDS'의 국내 단독 팝업을 선보이게 돼 기쁘다"며 "홍콩의 열기를 미리 가져와 시상식의 생동감을 그대로 느낄 수 있고 의미 있는 기부까지 함께 할 수 있는 경험을 선사할 것"이라고 밝혔다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

