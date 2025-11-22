'백신과 자폐증은 무관' 입장 美CDC, 장관 지시에 끝내 굴복

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'백신 음모론자' 케네디 장관 지시

내부 직원 "오늘은 CDC가 죽은 날"

전문가들도 "백신 접종 안전해" 반박

미국 질병통제예방센터(CDC)가 '백신은 자폐증을 유발하지 않는다'는 기존 입장을 철회했다.

21일(현지시간) 미 뉴욕타임스(NYT) 등 외신은 '백신 음모론자'로 알려진 로버트 케네디 주니어 미 보건복지부 장관이 CDC에 이 같은 지시를 내렸다고 전했다. 케네디 장관은 기존 입장을 철회하는 이유로 "백신 안전성 연구가 충분하지 않다"는 점을 꼽았다.

'백신 음모론자' 케네디 장관 "백신-자폐증 관계 없다는 증거도 없어"

로버트 F 케네디 주니어(왼쪽)와 도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

케네디 장관은 신생아가 생후 1년간 접종하는 B형 간염백신을 비롯해 디프테리아·파상풍·백일해(DTaP) 혼합 백신과 자폐증 사이의 연관성을 검증하는 대규모의 연구가 진행된 적이 없다는 입장이다.

그는 "백신이 자폐증을 유발하지 않는다는 증거는 아직 과학적으로 확인되지 않았다"라고 주장했다. 또한 "백신이 충분히 연구됐다는 말은 전부 거짓말"이라고 덧붙였다.

해당 조처에 CDC 웹사이트에는 '백신은 자폐증을 유발하지 않는다'는 문구와 함께 '증거에 기반하지 않았다'는 표현이 추가됐다. 해당 문구가 완전히 삭제되지 않은 것은 케네디 장관과 의사 출신 상원 보건위원장인 빌 캐시디(공화·루이지애나) 의원과의 합의 때문이다. 지난 2월 케네디 장관은 상원 인사청문 과정에서 캐시디 의원의 지원을 받기 위해 CDC의 해당 문구를 제거하지 않겠다고 약속했다. 대신 '증거에 기반하지 않았다'는 표현을 추가해 자신의 주장을 끝까지 밀고 나간 셈이다.

캐시디 의원은 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 "유아기에 접종하는 백신은 안전하고 효과적이며 자폐증을 유발하지 않는다"며 "이와 반대되는 주장은 잘못됐고, 무책임하며, 미국인을 더욱 병들게 한다"라고 강조했다.

CDC 관계자 "오늘은 CDC가 죽은 날"…전문가들 "정치가 과학을 흔들어"

캐시디 의원은 상원 보건위원회에 케네디 장관을 출석시킬 방침인 것으로 전해졌다. 다른 의학 전문가와 과학자들도 "정치적 압력이 과학적 합의를 흔들고 있다"라고 강하게 반발했다. 익명을 요구한 CDC 관계자는 매체에 "오늘은 CDC가 죽은 날"이라고 분노했다.

한편 케네디 장관은 오랜 기간 "백신이 자폐증을 유발한다"는 주장을 펼쳐왔다. 이 주장은 도널드 트럼프 행정부 출범 후 인사청문회 과정에서도 꺾지 않았다. 이후 케네디 장관은 지난 4월 CDC에 백신과 자폐증의 관련성을 연구하라고 지시했다.

미국소아과학회는 "잘못된 주장에 정부 자원을 낭비하지 말라"라고 비판했다. 제이크 스콧 스탠퍼드대 감염병 전문의는 "'백신이 자폐증을 절대 유발하지 않는다'는 부정 명제는 원칙적으로 완전한 입증이 불가능하다는 점을 악용한 논리"라고 지적했다.





세계보건기구(WHO)는 "아동 백신이 자폐증을 유발한다는 증거는 존재하지 않는다"는 입장을 재확인했다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr

