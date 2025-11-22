미국 유명 토크쇼, 트럼프 향해 "조용히 해, 돼지야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

진행자 지미 키멀, 방송서 대통령 풍자

'엡스타인 파일' 언급 후 대립각

미국 ABC방송 토크쇼 진행자 지미 키멀이 자신의 방송 퇴출을 압박하는 도널드 트럼프 미국 대통령을 향해 최근 논란이 된 대통령의 막말 "조용히 해, 돼지야"를 던지며 맞받아쳤다.

21일(현지시간) 미 언론에 따르면 키멀은 전날 밤 방송된 ABC방송 토크쇼 '지미 키멀 라이브!'에서 트럼프 대통령이 트루스소셜에 올린 글을 띄웠다. 전날 오전 0시49분에 올라온 해당 게시물에서 트럼프 대통령은 "왜 ABC 가짜 뉴스는 지미 키멀을, 재능도 없고 시청률도 매우 낮은 사람을 방송에 놔두나? 왜 TV 신디케이트(지역 방송사)들은 그걸 참고 있나? 그놈을 방송에서 당장 치워버려라(Get the bum off the air)!!!"라고 했다. 이는 키멀이 20일 밤 방송을 시작한 쇼에서 트럼프 대통령의 엡스타인 파일 관련 의혹을 언급한 직후였다.

키멀 "당신이 떠날 때 나도 떠나겠다"

미국 ABC 방송의 토크쇼 진행자 지미 키멀

키멀은 해당 게시물이 자신의 토크쇼 방영이 끝나고 불과 11분 뒤에 올라왔다고 지적하면서 트럼프 대통령을 향해 "유튜브 대신 TV로 시청해 줘서 감사하다. 아이러니하게도 우리 프로그램이 계속 방송되는 것은 당신 같은 시청자들 덕분"이라고 비꼬았다. 이어 키멀은 "대통령님, 오늘 밤도 당신이 시청 중일 것 같은데 이런 건 어떨까? 당신이 떠날 때 나도 떠나겠다"라며 "당신의 표현을 빌려도 된다면, 그때까지 조용히 해, 돼지야"라고 독설했다.

'조용히 해, 돼지야'는 최근 큰 논란이 된 트럼프 대통령의 막말이다. 지난 14일 트럼프 대통령은 미 대통령 전용기(에어포스원)에서 자신에게 '엡스타인 파일'을 아직 공개하지 않는 이유를 묻는 한 여성 기자의 말을 끊으면서 "조용히 해. 조용히 해, 돼지야"라고 인신공격해 언론계와 여성계의 큰 반발을 불렀다. 더구나 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 지난 20일 언론 브리핑에서 "대통령은 매우 솔직하고 정직하다", "역사상 가장 투명한 대통령"이라며 옹호해 논란을 더 키웠다.

지미 키멀이 '지미 키멀 라이브!'에서 트럼프 대통령을 향해 "조용히 해, 돼지야"라고 말하고 있다. 지미 키멀 라이브 유튜브.

트럼프 대통령이 자신을 비판하는 방송인들에 대해 불편한 심기를 노골적으로 표출하며 해고 운운한 것은 이번이 처음이 아니다. 특히 수년간 트럼프 대통령을 비판·풍자해온 키멀은 트럼프 대통령의 대표적인 표적이 됐다. 지난 9월에는 우파 활동가 찰리 커크 암살사건에 관한 발언으로 트럼프 행정부와 보수 진영의 공격을 받으며 '지미 키멀 라이브' 방송이 중단되기도 했다. 하지만 키멀을 지지하는 시청자들의 반발과 ABC 모기업인 디즈니의 결정으로 약 일주일 만에 방송이 재개됐고, 이후 시청률은 오히려 치솟았다.





트럼프 대통령은 NBC방송의 심야 쇼에서 자신을 놓고 자주 조롱하는 코미디언 세스 마이어스를 향해서도 지난 15일 트루스소셜에 "마이어스는 재능이 없고, NBC는 그를 즉시 해고해야 한다!"고 말하면서 분노를 드러냈다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

