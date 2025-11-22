본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

미국 유명 토크쇼, 트럼프 향해 "조용히 해, 돼지야"

김현정기자

입력2025.11.22 15:24

시계아이콘01분 15초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

진행자 지미 키멀, 방송서 대통령 풍자
'엡스타인 파일' 언급 후 대립각

미국 ABC방송 토크쇼 진행자 지미 키멀이 자신의 방송 퇴출을 압박하는 도널드 트럼프 미국 대통령을 향해 최근 논란이 된 대통령의 막말 "조용히 해, 돼지야"를 던지며 맞받아쳤다.


21일(현지시간) 미 언론에 따르면 키멀은 전날 밤 방송된 ABC방송 토크쇼 '지미 키멀 라이브!'에서 트럼프 대통령이 트루스소셜에 올린 글을 띄웠다. 전날 오전 0시49분에 올라온 해당 게시물에서 트럼프 대통령은 "왜 ABC 가짜 뉴스는 지미 키멀을, 재능도 없고 시청률도 매우 낮은 사람을 방송에 놔두나? 왜 TV 신디케이트(지역 방송사)들은 그걸 참고 있나? 그놈을 방송에서 당장 치워버려라(Get the bum off the air)!!!"라고 했다. 이는 키멀이 20일 밤 방송을 시작한 쇼에서 트럼프 대통령의 엡스타인 파일 관련 의혹을 언급한 직후였다.


키멀 "당신이 떠날 때 나도 떠나겠다"
미국 유명 토크쇼, 트럼프 향해 "조용히 해, 돼지야" 미국 ABC 방송의 토크쇼 진행자 지미 키멀
AD

키멀은 해당 게시물이 자신의 토크쇼 방영이 끝나고 불과 11분 뒤에 올라왔다고 지적하면서 트럼프 대통령을 향해 "유튜브 대신 TV로 시청해 줘서 감사하다. 아이러니하게도 우리 프로그램이 계속 방송되는 것은 당신 같은 시청자들 덕분"이라고 비꼬았다. 이어 키멀은 "대통령님, 오늘 밤도 당신이 시청 중일 것 같은데 이런 건 어떨까? 당신이 떠날 때 나도 떠나겠다"라며 "당신의 표현을 빌려도 된다면, 그때까지 조용히 해, 돼지야"라고 독설했다.


'조용히 해, 돼지야'는 최근 큰 논란이 된 트럼프 대통령의 막말이다. 지난 14일 트럼프 대통령은 미 대통령 전용기(에어포스원)에서 자신에게 '엡스타인 파일'을 아직 공개하지 않는 이유를 묻는 한 여성 기자의 말을 끊으면서 "조용히 해. 조용히 해, 돼지야"라고 인신공격해 언론계와 여성계의 큰 반발을 불렀다. 더구나 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 지난 20일 언론 브리핑에서 "대통령은 매우 솔직하고 정직하다", "역사상 가장 투명한 대통령"이라며 옹호해 논란을 더 키웠다.


미국 유명 토크쇼, 트럼프 향해 "조용히 해, 돼지야" 지미 키멀이 '지미 키멀 라이브!'에서 트럼프 대통령을 향해 "조용히 해, 돼지야"라고 말하고 있다. 지미 키멀 라이브 유튜브.

트럼프 대통령이 자신을 비판하는 방송인들에 대해 불편한 심기를 노골적으로 표출하며 해고 운운한 것은 이번이 처음이 아니다. 특히 수년간 트럼프 대통령을 비판·풍자해온 키멀은 트럼프 대통령의 대표적인 표적이 됐다. 지난 9월에는 우파 활동가 찰리 커크 암살사건에 관한 발언으로 트럼프 행정부와 보수 진영의 공격을 받으며 '지미 키멀 라이브' 방송이 중단되기도 했다. 하지만 키멀을 지지하는 시청자들의 반발과 ABC 모기업인 디즈니의 결정으로 약 일주일 만에 방송이 재개됐고, 이후 시청률은 오히려 치솟았다.


지금 뜨는 뉴스

AD

트럼프 대통령은 NBC방송의 심야 쇼에서 자신을 놓고 자주 조롱하는 코미디언 세스 마이어스를 향해서도 지난 15일 트루스소셜에 "마이어스는 재능이 없고, NBC는 그를 즉시 해고해야 한다!"고 말하면서 분노를 드러냈다.




김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기