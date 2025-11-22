본문 바로가기
심근경색 생사 고비 넘긴 교수가 밝힌 전조증상 "속 거북하고…"

김은하기자

입력2025.11.22 15:15

김상욱 경희대 물리학과 교수

"밤 11시에 집에 앉아서 책을 보는데 속이 거북하고 안 좋고 통증이 왔다."


심근경색으로 긴급하게 심혈관 스텐트 시술을 받은 김상욱(55) 경희대 물리학과 교수가 당시 긴박했던 순간을 전했다. 지난 19일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 심근경색 직전 생사의 고비를 넘기고 건강하게 돌아온 물리학자 김상욱 교수가 출연했다.


심근경색 생사 고비 넘긴 교수가 밝힌 전조증상 "속 거북하고…" 티브이엔(tvN) ‘유 퀴즈 온 더 블록’에 출연한 김상욱 경희대 물리학과 교수. 김 교수 페이스북 갈무리
김상욱 교수는 추석 연휴 갑작스러운 몸의 이상으로 응급실을 찾았고, 심근경색 직전 긴급 심혈관 스텐트 시술을 받으며 위험천만한 순간을 넘겼다. 김 교수는 지난달 SNS에 "긴급하게 심혈관 스텐트 시술을 받았다"는 글을 남기기도 했다.


이날 김상욱 교수는 "전조 증상이 돌이켜 보니까 올해 8월부터 있었다"면서 "9월쯤 등산을 하거나 뛰게 되면 가슴이 답답하고 명치 부분이 당겼다. 평소에 전혀 경험하지 못한 느낌이었다. 이상하지만 금방 사라지고 지속적이지 않았다"고 회상했다.


MC 유재석은 "평소에 지병이 있지는 않았냐"고 묻자, 김상욱 교수는 "원래 몸이 부실하긴 하다. 그래도 심장이 아팠던 적은 없었다. 주로 디스크나 소화 잘 안 되고 전형적인 의자에 앉아 살아가는 사람의 병은 있었다"고 말했다.


병원 도착 후 검사를 한 의료진은 즉시 입원을 권했다. 김 교수는 "제가 '지금 괜찮은 거 같으니 집에 가도 되겠냐'고 말하니 '당장 입원하시고 새벽에 수술받아야 한다'고 했다"라며 "그때는 '이게 말이 돼?'라는 생각이었다"고 말했다. 그는 "중환자실에 입원해 요도에 소변 줄까지 차니까 도대체 무슨 상황인지 싶었다"며 "화장실조차 혼자 못 가게 했고 24시간 관찰이 필요하다고 했다"고 했다.


심근경색 생사 고비 넘긴 교수가 밝힌 전조증상 "속 거북하고…" ‘유퀴즈’에 출연한 김상욱 교수. tvN 방송화면 캡처

김 교수는 이후 심혈관 스텐트 시술을 받았다. 김 교수는 "정말 내 인생에서 두 번 하기 힘든 경험을 했다"며 "그 순간 세상에서 사라졌을 수도 있다는 생각이 드니까 한순간 한순간이 소중하다는 생각이 든다"고 말했다. 그러면서 "저희 집안 병력이 있긴 하다"며 "집안에 내력이 있으신 분들은 몸이 평소와 다르면 병원에 꼭 가보시길 말씀드린다"고 당부했다.


이어 앞서 지인도 비슷한 증세로 세상을 떠났다고 전하며 "누군가 옆에 있지 않으면 아주 위험한 상황이 되는 것"이라고 말했다. 김 교수는 "저도 누군가 옆에 있지 않았다면 선배와 마찬가지로 죽을 수도 있었다는 뜻"이라며 "언제나 기적적인 삶을 산다고 얘기를 하는데 진짜 그런 거 같다고 몸으로 느꼈다"고 말했다.


한편, 심근경색은 심장 근육에 혈액 공급이 막혀서 심장근육이 괴사되는 질환이다. 특히 일교차가 큰 요즘 같은 환절기에 기온이 갑작스레 떨어지면서 혈관이 수축해 많이 발생한다. 과거에는 중년의 질환으로 여겨졌지만, 최근엔 30~40대에서도 발병이 잦아지고 있다.


심근경색의 대표적인 초기 증상은 10분 이상 지속되는 가슴 통증이다. 가슴이 짓눌리거나 조여오는 느낌과 함께 숨이 차고, 소화불량이나 명치 통증, 목이 졸리는 듯한 불쾌감이 동반될 수 있다. 새벽이나 이른 아침, 찬바람을 맞은 뒤 통증이 나타난다면 가볍게 넘기지 말아야 한다.




김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
