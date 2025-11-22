본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

닫힌 마음의 시대를 비추다…극단 지구연극, 신작 ‘닫힌 문’ 무대 오른다

영남취재본부 권병건기자

입력2025.11.22 12:53

시계아이콘00분 50초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

정서적 단절의 현주소
관계의 균열을 섬세한 무대로 직조

극단 지구 연극이 2025년 신작 연극 '닫힌 문'을 19일부터 23일까지 대학로 지구사인 아트홀에서 선보인다.


한 공간에 살지만 서로의 마음에 닿지 못한 채 멀어지는 가족의 일상을 통해, 동시대가 안고 있는 깊은 정서적 단절을 무대 위에 정교하게 풀어냈다.

닫힌 마음의 시대를 비추다…극단 지구연극, 신작 ‘닫힌 문’ 무대 오른다 정서적 단절의 현주소 관계의 균열을 섬세한 무대로 직조. 권병건 기자
AD

극단 지구 연극은 2000년 초연 이후 25년간 '배우예술'에 천착해온 중견 창작극단이다. 삶과 감정을 있는 그대로 드러내는 배우 중심의 예술 철학을 기반으로 꾸준한 창작 활동을 이어오며 대학로에서 자신만의 연극적 색채를 구축해 왔다.


이번 작품은 진서 작가가 현대 가정의 고립·침묵·오해를 핵심 주제로 삼아 집약적으로 표현한 창작극이다.


한 지붕 아래 살아가는 가족이 서로를 향해 손을 뻗지만, 닿지 못한 감정의 벽 앞에서 실패를 반복하는 과정을 날카로운 현실 감각으로 그려낸다.


본지 기자는 작품이 단순한 가족극을 넘어, 가까울수록 더 멀게 느껴지는 '관계의 역설'이라는 동시대 정서를 짚어낸다는 점에서 주목할 만하다고 본다.


또한 소통 부재가 만들어내는 공허한 일상과 관계의 붕괴를 무대 언어로 번역해낸 방식은, 관객들에게 자기 삶의 인간관계를 성찰하게 만드는 힘을 지녔다.


극단 측은 "관객들이 '닫힌 문' 속 가족의 모습을 통해 자신의 관계를 바라보고, 마음을 열기 위한 용기와 소통의 의미를 생각해보는 시간이 되길 바란다"고 전했다. 예매는 플레이 티켓에서 공연 당일 오후 5시까지 가능하다.


지금 뜨는 뉴스

AD

'닫힌 문' 출연진 ▲신서진(엄마 役) 이희찬(아들 안섭 役) 권유정(딸 안나 役) ▲창작·제작진예술감독: 차태호, 작: 진서, 연출: 정충구, 조연출: 김민환, 기획: 손승주, 홍보: 아연, 권대경, 박성현, 목소리 출연: 차시하, 무대감독: 강력, 조명디자인: 정진철, 음향디자인: Kearney Lace, 포스터 디자인: 하호진, 조명 오퍼: 원혜림, 크루: 신낙원, 박승우

닫힌 마음의 시대를 비추다…극단 지구연극, 신작 ‘닫힌 문’ 무대 오른다 닫힌 마음의 시대를 비추다…극단 지구연극, 신작 ‘닫힌 문’ 권병건 기자



영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

13:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기