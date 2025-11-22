여주시의회, 취약계층에 연탄 1200장 전달하며 '따뜻한 나눔 실천'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'36.5℃ 온기 나눔' 여주시의회

연탄 봉사로 에너지 취약계층 지원

"모두가 안전한 겨울 나도록 노력"



경기 여주시의회(박두형 의장)는 지난 19일 강천면 가야리를 포함한 관내 에너지 취약가구 3가구에 총 1200장의 연탄을 지원하며 따뜻한 나눔을 실천했다.

박두형 여주시의회 의장이 지난 19일 강천면 가야리를 포함한 관내 에너지 취약가구 3가구에 총 1200장의 연탄을 지원하고 있다. 여주시의회 제공

AD

특히 가야리에는 의원 전원과 의회사무과 직원들이 직접 참여해 이웃들에게 따뜻한 마음을 전했다.

이번 연탄 지원은 '에너지복지지원 36.5℃ 겨울사업'의 일환으로 진행됐다. '에너지복지지원 36.5℃'는 사람이 따뜻함을 느끼는 최소 체온을 의미하며, 에너지 취약계층이 365일 온기를 유지할 수 있도록 지원한다는 취지다.

여주시의회 의원과 의회사무과 직원들이 지난 19일 강천면 가야리를 포함한 관내 에너지 취약가구 3가구에 총 1200장의 연탄을 지원하고 있다. 여주시의회 제공

이날 박두형 의장을 비롯한 20여 명의 의원·직원들은 취약가구를 방문해 연탄을 손수 옮기며 난방비 부담을 겪는 이웃들의 겨울 준비를 도왔다.

박두형 의장은 "아직도 우리 지역에는 겨울을 나기 어려운 취약계층이 많이 있다. 이번 연탄 나눔이 그분들께 조금이나마 힘이 되길 바란다"며 "앞으로도 취약계층을 살피는 따뜻한 의정을 실천해 시민 모두가 안전하고 편안한 겨울을 보낼 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





AD

박두형 여주시의회 의장 등 의원, 의회사무과 직원들이 지난 19일 강천면 가야리를 포함한 관내 에너지 취약가구 3가구에 총 1200장의 연탄을 지원한 후 기념촬영을 하고 있다. 여주시의회 제공

여주시의회는 연탄 나눔을 비롯해 다양한 에너지 복지 및 지역사회 봉사활동을 추진하며, 소외된 이웃들에게 실질적인 도움을 제공하는 의정활동을 이어갈 계획이다.





여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>