경남도청공무원노조 11대 위원장, 한진희 현 위원장 재선

경남도청공무원노동조합 제11대 임원선거에서 단독 출마한 한진희 현 위원장이 재선에 성공했다.

도청공무원노조는 21일 임원선거에서 한 위원장이 러닝메이트로 함께 출마한 정철환 수석부위원장, 김진아 사무총장과 함께 1428표의 찬성표를 받아 97.28％의 득표율로 당선됐다고 밝혔다.

제11대 경남도청공무원노조 정철환 수석부위원장(왼쪽부터), 한진희 위원장, 김진아 사무총장이 당선증을 들어 보이고 있다. 경남도 제공

도에 따르면 이번 선거는 투명하고 공정한 투표 절차와 조합원 참여를 높이기 위해 모바일 찬반투표 방식으로 진행됐다.

당선된 임원들은 주 4.5일제 실시, 특별휴가 확대, 직장 내 괴롭힘 대응 강화, 건강검진 연례화 등 조합원 복지향상 방안을 마련하고 직렬 간 승진 형평성 제고와 결원 해소에 노력할 방침이다.

또 개별 냉난방기 설치, 공용차량 확대, 육아시간 보장, 직원 숙소 확충 등 조합원 근무환경 개선, 찾아가는 간담회 정례화, 공무원 보수 현실화, 연금 개악 저지, 각종 수당 현실화 등에도 나설 계획이다.

한 위원장 당선자는 "지난 3년간의 경험과 역량을 바탕으로 조합원이 체감할 수 있는 실질적 변화를 만들겠다"라며 "조합원의 권익과 복지 향상을 위해 대내외적 역할을 충실히 수행해 노동조합의 새로운 도약을 이뤄내겠다"고 말했다.

앞서 도청공무원노조는 지난 10일 경남도와 단체협약 조인식을 열고 공식 교섭을 이뤘다.





제11대 집행부는 2026년 1월 1일부터 3년간의 임기를 시작하게 된다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

