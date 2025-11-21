'서부지법 난동 배후' 혐의 전광훈, 2차조사 5시간여 만에 종료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다음 주 '신의한수' 신혜식 재소환

서울서부지법 난동 사태 배후로 지목된 전광훈 사랑제일교회 목사가 경찰의 2차 조사를 받고 5시간여 만에 귀가했다.

전광훈 사랑제일교회 목사. 연합뉴스

서울경찰청 안보수사과는 21일 오후 2시부터 7시20분까지 특수건조물침입·특수공무집행방해 교사 등 혐의로 전 목사를 조사했다.

전 목사는 "서부지법 사태는 우리와 관계가 없다"며 장시간 항변했던 지난 18일 1차 조사 때와 달리 출석·귀갓길에 별다른 입장을 밝히지 않았다. 1차 조사 때 그는 지병을 이유로 2시간여의 짧은 조사만 받았다.

전 목사는 신앙심을 내세워 심리적 지배(가스라이팅)를 하고 측근과 보수 유튜버들에게 자금을 전하는 등 지난 1월19일 시위대의 서부지법 난입을 부추긴 혐의 등을 받는다. 그는 경찰 압수수색을 앞두고 교회 내 사무실 컴퓨터를 교체해 증거를 인멸한 의혹도 받고 있다. 이와 관련해 교회는 입장문을 통해 "서부지법 (난동) 사건이 1월인데 이에 대비하려면 7월까지 미뤄 PC를 교체할 이유가 없다"고 선을 그었다.

경찰은 다음 주 초 보수 성향 유튜브 채널 '신의한수' 대표 신혜식씨도 재소환할 계획이다.





경찰은 이들의 진술 등 조사 내용을 종합적으로 검토한 뒤 전 목사 신병확보 필요성을 판단할 것으로 보인다. 경찰은 전 목사와 그의 딸, 신씨 등 9명을 입건해 수사해왔다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

