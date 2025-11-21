비행기서 쓰러진 80대, 같이 타고 있던 '간호사·소방관'이 살렸다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

번갈아 10분간 CPR 시행

착륙 후 공항구급대 인계

김은경 간호사와 김민환 소방사. 연합뉴스

기내에서 쓰러진 80대 여성을 같이 타고 있던 간호사와 소방관이 심폐소생술로 살린 사연이 전해졌다.

21일 연합뉴스에 따르면 지난 10일 오전 11시께 부산에서 제주로 향하던 여객기 안에서 80대 여성 승객이 의식을 잃었다. 이에 인근에 있던 33년 경력의 김은경 동아대병원 주임간호사가 이를 발견하고 승무원에게 알렸고 여성을 복도에 눕혔다.

김 간호사는 쓰러진 여성의 맥박이 뛰지 않자 즉시 심폐소생술을 시행했다. 그러는 사이 승무원은 승객 중 의료진이 있는지 물으며 찾아 다녔고, 간호사 면허 특채인 김민환 김해 서부소방서 소방사가 승무원의 이야기를 들은 후 곧장 달려갔다.

두 간호사가 함께 쓰러진 여성을 상대로 10여분간 심폐소생술을 실시했고 다행히 여성은 의식을 회복했으며, 항공기가 착륙한 뒤 해당 여성은 공항 구급대에 안전하게 인계됐다.

김 간호사는 "할머니가 깨어나지 않는 것을 보고 직감적으로 몸 상태가 좋지 않다는 것을 판단했다"며 "심폐소생술을 하는 사이 공항에 도착했는데 너무 다급하다 보니 비행기가 착륙했는지도 몰랐다"고 말했다.





김 소방사는 "평소처럼 환자가 있는 곳으로 달려가 맡은 일을 다했을 뿐"이라며 "할머니께서 의식을 회복해 정말 다행"이라고 회상했다.





