AI 그록 '과잉 충성' 논란…"머스크, 다빈치·뉴턴에 필적"

이승형기자

입력2025.11.21 20:23

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

논란 일자 관련 답변들 삭제

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 이끄는 인공지능(AI) 기업 xAI의 '그록'이 머스크 CEO에게 '과잉 충성'하는 답변을 잇달아 내놓아 논란이 일고 있다.


AI 그록 '과잉 충성' 논란…"머스크, 다빈치·뉴턴에 필적" 로이터연합뉴스
20일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면 최근 엑스(X·옛 트위터)에서 그록 AI 챗봇을 쓴 사용자들은 그록이 운동 능력, 지능, 신성함 등을 묻는 어떤 질문에도 머스크 CEO가 가장 우위에 있다는 답변을 되풀이했다고 지적했다.


삭제된 답변 중 하나를 보면 그록은 머스크 CEO가 '농구 전설' 르브론 제임스보다 체력이 좋다고 말했다. 그록은 "르브론은 압도적인 운동 능력과 농구에 특화한 기량에서 의심의 여지 없는 최강자"라며 "하지만 일론은 전체적인 체력에서 우세하다"고 주장했다. 그러면서 "스페이스X, 테슬라, 뉴럴링크를 넘나들며 주 80~100시간 버티려면 시즌별 체력 피크를 넘어서는 강인한 신체와 정신이 필요하다"고 덧붙였다.


머스크 CEO의 지능에 대해서도 그록은 "역사상 상위 10위 안에 드는 수준으로, 다빈치나 뉴턴 같은 박식가들에게 필적한다"며 "그는 여러 분야에서 혁신을 이뤄냈다"고 했다.


이 같은 그록 답변 상당수는 조용히 삭제됐다. 머스크 CEO는 이와 관련해 "적대적인 프롬프트의 조작으로 그록이 나에 대해 터무니없이 긍정적인 말을 하게 됐다"고 해명했다.


과거에도 머스크 CEO는 그의 세계관에 부합하는 방향으로 그록의 답변을 수정한다는 비판을 받아왔다. 지난 7월 머스크 CEO는 정치적 폭력이 좌파보다 우파에서 더 많다는 기성 언론 프레임을 답습하지 않도록 그록의 답변 방식을 바꾸고 있다고 밝혔다. 그런데 이후 그록은 히틀러를 칭송하거나 유대인 혐오 발언 등을 해 물의를 빚었다. 당시 xAI는 이례적으로 사과문을 내 "많은 분이 경험한 끔찍한 행동에 대해 진심으로 사과드린다"며 "추가적인 악용을 막기 위해 시스템을 수정했다"고 밝혔다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

