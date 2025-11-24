본문 바로가기
“얌체 운전 그만”…교차로 꼬리물기 무인단속장비 도입

임춘한기자

입력2025.11.24 12:00

경찰청은 다음 달부터 '교차로 꼬리물기 신규 무인교통단속 장비를 시범 운영한다고 24일 밝혔다.


"얌체 운전 그만"…교차로 꼬리물기 무인단속장비 도입
이번 시범운영은 서울 강남구 국기원사거리에서 진행되며 내년 2월 말까지 3개월 동안 계도 단속을 시행한다. 개발된 교차로 꼬리물기 단속 장비는 경찰청 연구개발(R&D)과 연계해 인공지능 기반 영상분석 기술을 통해 한계점을 보완하고 정확도를 향상했다. 기존 신호, 속도위반과 꼬리물기 위반을 병행 단속해 하나의 단속 장비로 통합해 운영함으로써 장비의 효율성 및 유지관리 편의성을 높였다.


교차로 꼬리물기 단속 장비는 정차금지지대가 설치돼 있는 교차로에서 운영할 방침이다. 녹색신호에 교차로 내를 진입하여 적색신호 변경 시에도 일정 시간 정차금지지대를 통과하지 못하고 머무는 차량을 대상으로 시행된다.


경찰청에서는 꼬리물기 단속 장비의 신규 설치뿐 아니라 기존 운영 중인 신호 과속 무인단속 장비에 꼬리물기 단속 기능을 추가하는 방안도 마련 중이다. 내년엔 상습 정체 교차로 대상 10곳에 꼬리물기 장비를 설치하고, 2027년부터는 전국으로 확대하는 등 꼬리물기 단속 장비를 신속하게 보급하여 국민의 불편을 최소화하겠다는 계획이다.


경찰청 관계자는 "녹색신호만 보고 무턱대고 교차로에 진입하거나, '나만 빨리 가겠다.'라는 작은 이기심이 국민의 안전을 위협하는 행위"라며 "얌체 운전 행위를 적극적으로 단속하여 도로 소통을 원활히 하고 사고를 예방하겠다"고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
