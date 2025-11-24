한국어 사전 원고·내방가사, 세계기록유산 신청

국가유산청은 지난 21일 '근대 한국어 사전 원고'와 '내방가사'의 세계기록유산 국제목록 등재 신청서를 유네스코 세계기록유산 사무국에 제출했다고 24일 밝혔다. 두 국가유산은 지난 9월 19일 세계기록유산 한국위원회의 심의를 거쳐 등재 신청 대상으로 각각 선정됐다. 유네스코 세계기록유산 국제자문위원회의 심사 등을 거쳐, 2027년 상반기 프랑스에서 열리는 유네스코 집행이사회에서 최종 등재 여부가 결정될 예정이다.

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국가유산청, 유네스코에 등재신청서 제출

2027년 최종 결정 예정

'말모이' 원고

AD

국가유산청은 지난 21일 '근대 한국어 사전 원고'와 '내방가사'의 세계기록유산 국제목록 등재 신청서를 유네스코 세계기록유산 사무국에 제출했다고 24일 밝혔다.

두 국가유산은 지난 9월 19일 세계기록유산 한국위원회의 심의를 거쳐 등재 신청 대상으로 각각 선정됐다. 유네스코 세계기록유산 국제자문위원회의 심사 등을 거쳐, 2027년 상반기 프랑스에서 열리는 유네스코 집행이사회에서 최종 등재 여부가 결정될 예정이다.

근대 한국어 사전 원고는 '말모이(1911-1914)' 1책과 '조선말 큰사전' 원고(1929-1957) 18책을 아우르는 기록물이다. 모국어를 보존하고 민족 정체성을 확립하려 한 운동의 산물로, 한글 중심으로의 언어생활 변화와 문맹 퇴치, 교육 기회 확대 등에 일조했다.





AD

내방가사는 '여성의 공간에서 부르는 노래'라는 뜻으로, 여성들의 모임에서 필사되며 전승된 여성 고유의 한글 문학이다. 이번 등재 신청 기록물에는 1794년에서 1960년대 말까지 여러 세대의 여성들이 창작하고 향유한 가사 567점이 포함됐다. 다양한 계층의 여성이 문학 공동체를 형성하고, 자발적으로 창작과 전승의 주체로 활약했음을 입증한다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>