본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"강원의 미래 외면 말라"…강원특별법 3차 개정 좌절에 범추협 결의대회

이종구기자

입력2025.11.21 18:03

시계아이콘00분 52초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

김진태 지사 "1년 넘도록 심사 안해" 일침
강원특별법 3차 개정 국회 논의 '불발' 비상
범추협, 조속 통과 촉구 결의대회 개최

강원특별자치도의 실질적인 자치권 강화를 위한 강원특별법 3차 개정안의 국회 논의가 또다시 불발되자 민간 차원의 협력 조직인 강원특별자치도 범국민추진협의회(범추협)가 21일 춘천 스카이컨벤션 2층 컨벤션홀에서 긴급 결의대회를 열고 조속한 국회 통과를 강력히 촉구했다.

"강원의 미래 외면 말라"…강원특별법 3차 개정 좌절에 범추협 결의대회 강원특별자치도 범국민추진협의회(범추협)가 21일 춘천 스카이컨벤션 2층 컨벤션홀에서 긴급 결의대회를 열고 조속한 국회 통과를 강력히 촉구하고 있다. 강원도 제공
AD

범추협(협의회장 최양희, 추진단장 김천수)은 당초 21일 춘천 스카이컨벤션에서 정기총회를 개최할 예정이었다. 그러나 지난 20일 국회 행정안전위원회 법안심사제1소위원회에 안건으로 올랐던 강원특별법 3차 개정안이 논의 테이블에 오르지 못하고 불발되면서 긴급 행동으로 전환해 '강원특별법 3차 개정 조속 통과 촉구 결의대회'를 열었다


이날 결의대회에는 범추협 위원들을 비롯해 고문직을 맡고 있는 김진태 도지사, 김시성 도의회 의장 등 200여 명이 참석하여 조속 통과를 촉구하는 목소리를 높였다.


최양희 협의회장은 "오늘은 강원특별자치도의 성과를 함께 축하하는 날이 돼야 했지만, 어제 행안위에서 3차 개정을 또 미루는 바람에 오히려 우리의 결의를 더 크게 보여줘야 하는 날이 됐다"며 "각 지역에서 올라오신 위원 여러분의 지혜와 네트워크가 어느 때보다 절실하다"고 말했다.


김진태 강원특별자치도지사는 "3차 개정안이 처음 국회에 올라간 게 작년 9월인데, 1년이 넘도록 단 한 번도 심사를 하지 않았다"며 "5극 3특을 강조하면서 특별자치도 법은 시간이 없다고 국회 심사가 미뤄지는 것이 현실이다. 강원도의 힘을 다시 한번 보여줘야 한다"고 강조했다.


정준화 범추협 위원 대표는 결의문을 통해 "강원특별법 3차 개정에 대한 국회의 무관심은 국가균형발전 전략인 '5극 3특'의 취지와 정면으로 배치되며, 개정을 외면하는 것은 강원의 미래를 외면하는 것"이라고 강력히 비판했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

범추협은 2022년 12월 7일 민간 차원에서 강원특별자치도 성공 출범과 안착을 지원하기 위해 구성된 전국적 협력 조직이다. 도내외 각계각층에서 활발히 활동하는 443명의 인사로 구성되었으며 강원특별자치도의 발전을 위해 지속적으로 역할을 수행 하고 있다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

18:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기