"강원의 미래 외면 말라"…강원특별법 3차 개정 좌절에 범추협 결의대회

김진태 지사 "1년 넘도록 심사 안해" 일침

강원특별법 3차 개정 국회 논의 '불발' 비상

범추협, 조속 통과 촉구 결의대회 개최

강원특별자치도의 실질적인 자치권 강화를 위한 강원특별법 3차 개정안의 국회 논의가 또다시 불발되자 민간 차원의 협력 조직인 강원특별자치도 범국민추진협의회(범추협)가 21일 춘천 스카이컨벤션 2층 컨벤션홀에서 긴급 결의대회를 열고 조속한 국회 통과를 강력히 촉구했다.

강원특별자치도 범국민추진협의회(범추협)가 21일 춘천 스카이컨벤션 2층 컨벤션홀에서 긴급 결의대회를 열고 조속한 국회 통과를 강력히 촉구하고 있다. 강원도 제공

범추협(협의회장 최양희, 추진단장 김천수)은 당초 21일 춘천 스카이컨벤션에서 정기총회를 개최할 예정이었다. 그러나 지난 20일 국회 행정안전위원회 법안심사제1소위원회에 안건으로 올랐던 강원특별법 3차 개정안이 논의 테이블에 오르지 못하고 불발되면서 긴급 행동으로 전환해 '강원특별법 3차 개정 조속 통과 촉구 결의대회'를 열었다

이날 결의대회에는 범추협 위원들을 비롯해 고문직을 맡고 있는 김진태 도지사, 김시성 도의회 의장 등 200여 명이 참석하여 조속 통과를 촉구하는 목소리를 높였다.

최양희 협의회장은 "오늘은 강원특별자치도의 성과를 함께 축하하는 날이 돼야 했지만, 어제 행안위에서 3차 개정을 또 미루는 바람에 오히려 우리의 결의를 더 크게 보여줘야 하는 날이 됐다"며 "각 지역에서 올라오신 위원 여러분의 지혜와 네트워크가 어느 때보다 절실하다"고 말했다.

김진태 강원특별자치도지사는 "3차 개정안이 처음 국회에 올라간 게 작년 9월인데, 1년이 넘도록 단 한 번도 심사를 하지 않았다"며 "5극 3특을 강조하면서 특별자치도 법은 시간이 없다고 국회 심사가 미뤄지는 것이 현실이다. 강원도의 힘을 다시 한번 보여줘야 한다"고 강조했다.

정준화 범추협 위원 대표는 결의문을 통해 "강원특별법 3차 개정에 대한 국회의 무관심은 국가균형발전 전략인 '5극 3특'의 취지와 정면으로 배치되며, 개정을 외면하는 것은 강원의 미래를 외면하는 것"이라고 강력히 비판했다.





범추협은 2022년 12월 7일 민간 차원에서 강원특별자치도 성공 출범과 안착을 지원하기 위해 구성된 전국적 협력 조직이다. 도내외 각계각층에서 활발히 활동하는 443명의 인사로 구성되었으며 강원특별자치도의 발전을 위해 지속적으로 역할을 수행 하고 있다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

