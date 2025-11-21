본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

中 수석 과학자·교수 임용된 남성의 실체…알고 보니 '고졸'

김현정기자

입력2025.11.21 18:15

시계아이콘00분 59초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

"고용 계약 해지하고 공안 당국에 신고"

과학자 행세를 해온 중국인 남성의 사기 행각이 덜미를 잡혔다. 그는 대학시험 최고 득점자, SCI 논문 170여 편 게재, 미국금속학회 우수회원 등 허위 학력과 경력을 내세운 것으로 알려졌다.


중국 현지 매체는 중국 장쑤성 과학기술대학교가 지난 18일 "본교 교수 궈 모 씨에 대한 조사 결과 심각한 부정행위가 확인됐다"면서 "고용 계약을 해지하고 공안 당국에 신고했다"고 보도했다. 이 남성은 1976년생 궈웨이(郭偉)다.


中 수석 과학자·교수 임용된 남성의 실체…알고 보니 '고졸' 궈웨이. 훙싱신문 홈페이지 캡처
AD

그는 박사 학위 지도교수를 역임했는데, 지난 2023년 장쑤성 과학기술대학 수석 과학자이자 교수로 임용됐다. 1994년 대학 입학시험에서 산시성 수석을 차지했고 시안교통대학교 재료과학과와 호주 울런공대를 거쳐 일본 규슈대학교에서 박사 학위를 따낸 그의 경력 덕분이었다.


장쑤과기대학은 장쑤성 전장시에 있는 조선 및 해양 공정 장비 산업에 중점을 둔 대학이다. 중국 정부가 조선 분야 발전을 위해 1953년 설립했다. 궈씨는 이 학교 재료과학 및 공저학원에서 2년간 박사 학위 지도교수로 있었다.


그의 거짓말은 2년 만에 들통났다. 지난 9월 궈씨의 허위 경력을 고발한 신고가 접수됐다. 대학이 본격적인 조사에 착수하자 여러 허위 경력이 논란이 됐다.


궈씨가 국제학술지에 게재했다는 논문은 실체가 없었고, 학력과 연구 성과, 수상 실적 등 모든 것이 거짓이었다. 심지어 그는 박사 학위는커녕 대학교 문턱조차 넘어본 적 없는 '고졸'이었던 것으로 밝혀졌다. 수석 엔지니어로 일했다는 한 유럽 법인에선 궈씨의 동명이인이 근무 중이었다.


이뿐만이 아니다. 궈씨는 금속 재료를 연구하는 회사의 회장으로 재직했다고 했는데, 이곳은 유령회사였다. 자본금도 전혀 없었다. 고용계약서도 없이 상표 등록 등 업무에 투입된 직원 4명은 임금체불 소송도 제기했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

대학도 비난을 피해 가지 못했다. 궈씨의 가짜 경력을 걸러내지 못했기 때문이다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 미국 듀크대학교의 한 교수는 자신의 SNS에 "고졸 남성이 고위 공무원과 학생들을 2년이나 속였다는 사실을 정말 이해할 수 없다"고 올렸다. 매체는 "채용 과정에서 평판조회를 비롯한 동료 평가를 거쳤다면 이런 결과는 막을 수 있었을 것"이라고 말했다.




김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

18:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기