하나은행, 결제·통신 결합해 소상공인 협력 생태계 구축 나서

하나은행·네이버페이·SK브로드밴드 3자 업무협약 체결

금융·결제·통신 인프라 결합해 '소상공인 협력 생태계 구축'

21일 을지로 하나은행 본점에서 네이버페이, SK브로드밴드와 함께 '소상공인 협력 생태계 구축을 위한 3자 업무협약'을 체결한 후 서유석 하나은행 기업그룹장(가운데)이 이향철 네이버페이 페이서비스 책임리더(왼쪽), 권정훈 SK브로드밴드 SOHO&SE 담당(오른쪽)과 함께 기념촬영을 하고 있다. 하나은행

하나은행은 21일 을지로 하나은행 본점에서 네이버페이, SK브로드밴드와 함께 '소상공인 협력 생태계 구축을 위한 3자 업무협약'을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 협약은 하나은행의 금융 네트워크와 네이버페이의 오프라인 통합 단말기 '커넥트'를 통한 간편결제 서비스, SK브로드밴드의 통신 네트워크를 결합해 소상공인 손님의 디지털 전환과 비즈니스 성장을 지원하기 위해 마련됐다.

이번 협약을 통해 하나은행과 네이버페이, SK브로드밴드는 ▲가맹점 지원 프로그램 운영 ▲금융·통신 결합 결제 혜택 확대 ▲소상공인 디지털 전환 지원 상품 개발 ▲공동 마케팅 캠페인 전개 등 다양한 소상공인 지원 협업 프로그램을 단계적으로 추진할 예정이다.

특히, 하나은행은 모바일뱅킹 앱 '하나원큐'와 개인사업자 전용 온라인 채널 '하나더소호'에 네이버페이 결제 단말기 '커넥트'를 손쉽게 할인받아 신청할 수 있는 시스템을 구축하고, 가맹점 손님들을 위한 전용 이벤트 진행과 SK브로드밴드의 통신 할인 패키지 상품 안내 등 소상공인 사장님들을 위한 융합형 맞춤 지원을 펼쳐나갈 계획이다.

서유석 하나은행 기업그룹장은 "금융·결제·통신의 강점을 갖고 있는 3사가 소상공인 사업장의 디지털 전환과 비즈니스 성장 지원을 위해 힘을 모으기로 했다"며 "하나은행은 앞으로도 차별화된 금융 서비스 제공은 물론 이종산업과의 융합형 협력 모델을 지속적으로 확대해 소상공인들에게 다양하고 실질적인 혜택을 제공하는 포용금융 실천에 앞장서 나가겠다"고 밝혔다.





한편, 하나은행은 소상공인 지원을 위해 다양한 수수료 우대 혜택을 제공하는 '사업자 주거래 우대통장'과 최고 연 8.0% 고금리를 제공하는 '하나더소호 가맹점 적금', 소상공인의 긴급 유동성 자금 지원목적의 '하나더소호 가맹점대출' 상품을 판매하는 등 개인사업자 사장님들을 위한 진정성 있는 금융 서비스 제공에 앞장서고 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

